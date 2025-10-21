Mariluz: "26 años después de nuestro amor de verano, me llamó y sabía que era Luis. Me preguntó dónde vivía y, a los 2 años, nos casamos. Me encontró"

En el 900.50.60.06, nuestros Fósforos comparten sus historias de amor. Todo surge a raíz de la boda de nuestro querido Alberto Herrera. La primera en animarse a contar la suya es Mariluz. Ella recuerda que, entre los 16 y los 18 años, formaba parte de una pandilla de amigos con los que pasaba los veranos. “Siempre había algún noviete, y yo tenía el mismo todos los veranos”, cuenta entre risas. Pero con el paso del tiempo, cuando terminaron los estudios y comenzaron a trabajar, dejaron de veranear en el mismo sitio y la relación se perdió.

Hasta que, 26 años después, Mariluz recibió una llamada inesperada. “Nada más oír su voz, supe quién era, aunque no se presentara”, recuerda emocionada. Era Luis, su antiguo amor de aquellos veranos. Él había vivido siempre en unas islas, lo que hacía más difícil mantener el contacto, pero esa vez estaba en la península. Lo primero que le preguntó fue si estaba casada.

Marimar cuenta que está con su marido desde que tenía apenas 13 años. Fueron novios durante una década antes de casarse.

Por cosas de la vida, él tuvo que marcharse a la costa a trabajar, dejando atrás a la familia. “Una noche me llamó desesperado porque tenía un problema serio con los proveedores”, recuerda. Sin pensárselo dos veces, Marimar metió a su hijo de dos años en el coche, colocó el colchón de la cuna en la parte trasera y echó una bolsa llena de chupetes.

“En mitad del camino me paró la Guardia Civil… no quiero ni imaginar lo que pensarían”, dice entre risas. Llegó a las cinco de la mañana, aparcó frente a la casa donde él vivía y, en cuanto empezó a amanecer, le llamó para darle los buenos días. “No sé cómo lo hizo, pero bajó corriendo en pijama”. Desde aquel momento, hace ya 23 años, viven juntos en ese mismo lugar.

Control de la Guardia Civil

Una oyente, llamada Cuca, ha contado la historia de su madre y su hermana. Dice que su madre, cuando era joven, daba un paseo por el Paseo de Gracia. Su padre la vio. La familia de su padre no aceptaba a la familia de su madre. Y, pese a todo, se casó con ella. "Es una historia muy bonita. Mi padre se murió joven. Con los años, mi hermana conoció a un chico. Se enamoraron. Se veían 15 días al año. Esperó 21 años para escaparse de casa e irse con él", explica.

Elvira, otra de nuestras Fósforas, asegura que su historia es realmente especial. Su marido hizo la mili junto a su hermano, y fue precisamente él quien un día la llamó por teléfono. Al otro lado de la línea se puso Fernando, el que más tarde se convertiría en su esposo.

UNA HISTORIA DE AMOR QUE EMPEZÓ A BASE DE CARTAS Y PALABRAS ESCRITAS A MANO

“Me dijo que había visto una foto mía y que estaba muy guapa”, recuerda entre risas. “Yo le contesté que esas cosas no se decían”. Poco después, recibió una carta de Fernando pidiéndole perdón por aquel atrevimiento. En esa misma carta, le pedía también que le escribiera. Así comenzó su historia de amor, a base de cartas y palabras escritas a mano.

Hoy, después de 43 años de matrimonio, Elvira sigue recordando aquel inicio tan bonito y sencillo que cambió su vida para siempre.

Alejandra relata que conoció a su marido de una forma muy curiosa. Un día, él la llamó para proponerle irse a esquiar juntos. Aceptó sin pensárselo demasiado, aunque no tenía ni idea de lo que le esperaba.

“El primer día no pudimos salir porque el tiempo estaba fatal —recuerda—. Yo rezaba todo lo que sabía para que al día siguiente hiciera buen tiempo”. Y sus plegarias tuvieron su efecto: amaneció un sol radiante.

"Solo hacían falta 3 cosas para celebrar nuestro matrimonio: él, yo y dios"

“Me puse los esquís como pude, mientras mi marido me esperaba. Subimos al telesilla… y yo, que ni siquiera había pisado la nieve antes, no sabía muy bien qué hacer. Cuando llegamos arriba, me dijo que saltara y me deslizara. Y claro, empecé a apartar a todo el mundo que encontraba a mi paso”, cuenta entre risas.

Elena también comparte su historia de amor, que te anticipo que es muy especial. Se comprometió con su marido en 2019, pero poco después llegó la pandemia de 2020. “Veíamos cómo se iban cancelando las bodas de muchas parejas que conocíamos”, recuerda. Sin embargo, ellos lo tuvieron siempre claro: “Solo hacían falta tres cosas importantes para celebrar nuestro matrimonio: él, yo y Dios”. Finalmente, pudieron casarse con algunos familiares presentes. “Y desde entonces, todo va muy bien”, cuenta con una sonrisa.

Cerramos la sección con María, que afirma que su historia comenzó cuando tenía solo 16 años, en Montijo, su pueblo de Extremadura. Un día, mientras caminaba por la acera, vio pasar a un chico que le llamó la atención. Más tarde fue a la plaza del pueblo y allí estaba él, siguiéndola junto a sus amigos. “Le pregunté por qué me seguía, y me dijo que era porque le había gustado”, recuerda con ternura.