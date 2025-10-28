Carlos Herrera escucha el single de Rosalía y se sincera: "No soy yo sospechoso de escucharla a ella, pero hay que reconocer que esto es bueno, tela"

Rosalía ha vuelto a sorprender en el panorama musical con el lanzamiento de un tema de ópera en alemán. La canción, titulada ‘Berghain’, sirve como adelanto de su próximo disco, ‘Lux’. Se trata de una colaboración de tres minutos con una orquesta sinfónica y el productor de música electrónica Ilse Thumor, una propuesta que ha sido calificada como “muy impresionante” en el programa ‘Herrera en COPE’.

La reacción en el estudio de COPE no se hizo esperar. El propio Carlos Herrera y sus colaboradores han calificado la pieza como “poderosísima”, destacando la capacidad de la artista para reinventarse. “Mira que yo no soy particularmente sospechoso, o sea, Rosalía, a ratos, pero esto es bueno, tela”, ha comentado uno de los tertulianos, subrayando el impacto de la propuesta.

El nuevo tema de Rosalía ha sido descrito como una apuesta “arriesgada al máximo”. La pregunta “¿a quién se le hubiera ocurrido?” ha resonado en el programa, poniendo de manifiesto la originalidad de la cantante catalana y su voluntad de explorar territorios musicales completamente inesperados.

No es la primera vez que la artista catalana deja atónito a su público y a la crítica. Recientemente, durante la gala de los Latin Grammy en Sevilla, Rosalía ofreció una memorable interpretación de 'Se nos rompió el amor', el icónico tema de Rocío Jurado. Aquella actuación ya había generado una fuerte reacción en el programa de Carlos Herrera, donde el comunicador elogió la capacidad de la cantante para "sacar vida de nuevo a una canción". Este precedente de reinventar un clásico español demuestra que su capacidad para sorprender no es nueva.

Aquella versión estuvo cargada de simbolismo, ya que se produjo poco después de su ruptura con el también cantante Rauw Alejandro, quien se encontraba entre el público. La elección de una canción tan emblemática sobre el desamor fue interpretada por muchos como un mensaje directo y una forma de expresar sus sentimientos más sinceros ante una audiencia internacional, zanjando así meses de especulaciones sobre su vida personal.

De este modo, la propuesta operística en alemán con 'Berheim' se enmarca en una trayectoria marcada por los giros inesperados y el riesgo artístico. Desde versionar a una leyenda de la copla en la noche más importante de la música latina hasta lanzar un single en un idioma y género completamente ajenos al pop comercial, Rosalía consolida su imagen de artista impredecible, capaz de generar asombro y debate con cada nuevo paso en su carrera, tal y como reflejan las reacciones en 'Herrera en COPE'.