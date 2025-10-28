Carlos Herrera analiza la ruptura entre Sánchez y Puigdemont: "El PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía de qué manera piensa continuar"

Carlos Herrera analiza las principales noticias de este martes 28 de octubre. Entre otros asuntos, destaca la ruptura entre Sánchez y Puigdemont.

Explica el comunicador que "lo inverosímil se repite periódicamente, acaba convertido en rutina. Y esto es lo que le pasa a Carles Puigdemont: el que independizó Cataluña durante ocho segundos; que iba a ser Braveheart y acabó en el baúl o en el maletero".

MÁS CONTENIDOS DE HERRERA EN COPE Registran un coche tras una visita a Ceuta y el perro de la Guardia Civil sale huyendo al oler el interior: "Puede usted irse, pero al animal hay que cambiarlo ya"

Califica a Puigdemont de inverosímil, pero dice que "para desgracia de todos, incluso puede que hasta para él se ha convertido en la pieza decisiva de la gobernabilidad de España porque hay un presidente sin escrúpulos, con ambición y con pasión por ocupar el poder, que es capaz de darlo todo, hasta lo que no tiene"

Ya se analizaba este lunes en 'Herrera en COPE', recuerda Herrera, que indica que se sabía que "Puigdemont iba a romper, pero no del todo; iba a dejar de apoyar a Sánchez, pero sin una moción de censura contra él, que seguramente tampoco habría prosperado. Lo último que le podía hacer ahora Feijóo es que le metieran en el lío de una moción de censura".

el psoe y la reflexión que debería hacer tras la ruptura de sánchez y puigdemont

"Dejar a Sánchez en el rincón de pensar, evidenciando que solo puede ocupar el poder por ocuparlo, pero sin hacer nada de provecho. A ver si así se aviene a entregar a los separatistas lo poco que ya no les haya dado: porque no ha podido, porque las leyes lo impiden, porque las instituciones lo impiden...", prosigue su discurso Herrera al respecto.

Por otra parte, cree el comunicador que esta ruptura entre Sánchez y Puigdemont debería sentar precedente para "que el PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía de qué manera piensa continuar, de qué manera piensa gobernar el país. Es un chantajista profesional, alguien educado en la cultura del victimismo, propia del supremacismo catalán".

Alamy Stock Photo Fotografía de Carles Puigdemont y Pedro Sánchez

Si quieres descubrir más detalles del análisis de Carlos Herrera, no te pierdas el audio adjunto en el que aborda más noticias destacadas de este martes 28 de octubre".