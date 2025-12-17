El cava se reafirma como la 'joya de la corona' española con presencia en más de 100 países

El vicepresidente de bodegas García Carrión, Luciano García Carrión, ha destacado la fortaleza del cava español en el programa 'La Linterna' de COPE, conducido por Ángel Expósito. García Carrión ha calificado al cava como "la joya de la corona" de las denominaciones de origen vinícolas de España, subrayando su alcance global. El sector facturó casi 3200 millones de euros el año pasado, con una producción que en 2024 alcanzó los 220 millones de botellas, de las cuales casi siete de cada diez se destinan a la exportación.

Un producto global: de Europa a Estados Unidos

El cava español está presente en más de 100 países con una distribución muy equilibrada. Un 36% de las botellas se quedan en España, un 34% se exporta a Europa y más de un 30% llega a mercados internacionales de América, África y Asia. En este contexto, García Carrión produce cerca de 40 millones de botellas anuales de cava Jaume Serra, con una capacidad de hasta 60 millones. Respecto a la actual campaña de Navidad, las ventas en España se mantienen estables, con un crecimiento notable en los cavas de mayor prestigio.

García Carrión ha reivindicado la calidad de este vino espumoso, explicando que su elaboración sigue el "método tradicional", el mismo que el del champán, con una segunda fermentación en botella que garantiza una burbuja "fina y elegante". Según el bodeguero, "las burbujas están de moda" y el cava se posiciona como una opción premium frente a otros espumosos. "El cava no nos damos cuenta, pero es la joya de la corona", ha insistido.

Retos y futuro: precios, aranceles y nuevos consumidores

De cara al futuro, el vicepresidente de García Carrión ha señalado que el sector debe ser "muy estratega". La vendimia de 2025 ha registrado 277 millones de kilos de uva, un aumento significativo respecto a los 219 millones de la anterior, lo que anticipa que "el cava dentro de unos meses volverá a PVPs más atractivos". García Carrión ha advertido que sin precios competitivos, "el consumo no va a ir a más, y como el consumo vaya a menos, perdemos todos".

El directivo ha defendido el potencial del sector primario español. "España, en agricultura y en turismo es caballo ganador, no le gana a nadie", ha afirmado, destacando que solo su compañía trabaja con 40.000 agricultores. Sin embargo, ha reconocido una debilidad estructural: "No nos vendemos tan bien" como los franceses o los italianos, quienes "lo hace todo mágico, único y exclusivo", a pesar de que la materia prima española ofrece una calidad superior a precios más competitivos.

Sobre el mercado de Estados Unidos y la amenaza de aranceles, García Carrión ha mostrado una postura proactiva. Ha recordado que el sector ya superó un impuesto del 25% en 2018 y que ahora trabajan en "trajes a medida" para asumir parte del nuevo 15% y mantener precios atractivos para el consumidor americano, porque "si estás 5 minutos llorando, 5 minutos que pierdes de mover cajas".

Finalmente, ha calificado como una "obligación sana" el atraer al público joven con un consumo responsable. Para ello, exploran alternativas como los vinos bajos en alcohol, con el objetivo de ampliar el mercado. "Queremos que venda más la competencia, [...] porque la mancha de vino será más grande y beneficiará el consumo", ha concluido.