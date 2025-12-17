Guille Uzquiano sentencia el 'caso Negreira' apuntando a los logros del Barcelona: "Manchan los títulos y las victorias"

El periodista Guille Uzquiano ha sido contundente en 'El Partidazo de COPE' sobre el 'caso Negreira'. Según su análisis, "los entrenadores desmontan la coartada" al declarar ante un juez que los pagos no eran por informes arbitrales, algo que, aunque ya se sospechaba, ahora considera que se ha confirmado oficialmente.

Una coartada desmontada

Uzquiano ha explicado que, si bien la idea de que se pagaba por dichos informes era poco creíble para la opinión pública, el hecho de que los técnicos lo hayan negado ante un juez cambia por completo el escenario. Esto abre una nueva pregunta clave que el periodista ha puesto sobre la mesa: "¿para qué se le pagaba a un jefe de los árbitros?".

Aunque el comunicador considera que será imposible demostrar la compra de partidos, porque "ningún árbitro va a decir que estaba comprado", el debate se traslada al plano moral. La justicia deberá seguir su curso para probar si existió un delito y dictar una condena, pero la mancha reputacional ya es un hecho para el club.

Los títulos, en el punto de mira

Para Uzquiano, esta situación es "una desgracia para el Barcelona", ya que empaña la imagen de equipos que, en su opinión, "jugaban muy bien al fútbol". Por desgracia, ha afirmado, "el hecho de que estén durante ese tiempo pagando a un jefe de los árbitros, que no se sabe para qué, porque la coartada la han desmontado, manchan los títulos y las victorias de ese equipo".