Cae en España un narco clave del Cártel de Sinaloa que producía 1.000 kilos de fentanilo al mes

Las autoridades españolas han arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a uno de los miembros más activos del temido cártel de Sinaloa mexicano. Se trata de Alejandro Reinoso Jiménez, alias 'Álex', uno de los responsables de introducir en Estados Unidos el fentanilo, una droga letal y altamente adictiva que se ha popularizado a través de vídeos virales de personas en estado zombi.

Una detención clave en Barajas

Reinoso Jiménez aterrizó en Madrid el pasado viernes, 28 de noviembre, en un vuelo de Iberia procedente de Ciudad de México. Su detención ha sido posible gracias a que Estados Unidos había detectado sus movimientos y facilitó a las autoridades españolas su número de pasaporte y otros datos identificativos para proceder a su arresto.

El 'cocinero' de 1.000 kilos al mes

Considerado una persona clave en el tránsito de la mercancía para el cártel, 'Álex' tenía la capacidad de producir 1.000 kilos de fentanilo al mes, un ritmo que mantuvo al menos desde enero de 2023. Para ello, obtenía precursores químicos de farmacéuticas chinas y elaboraba la droga en laboratorios de México, seleccionando después a los traficantes locales para su distribución en Estados Unidos.

La principal tesis policial es que Reinoso Jiménez se encontraba en España para visitar varios países de Europa, aunque viajaba con un familiar sin relación aparente con su actividad criminal. Los investigadores destacan sus relaciones internacionales y sus vínculos con socios influyentes para expandir sus operaciones.

Dos cadenas perpetuas en Estados Unidos

El narcotraficante se enfrenta ahora a un proceso de extradición a Estados Unidos, donde, según la legislación local, podría ser condenado a dos cadenas perpetuas por importar y distribuir fentanilo. Sobre él pesaba una orden de detención desde el 23 de septiembre de 2025, y Washington alegó un elevado riesgo de fuga, su gran fortuna y sus contactos para justificar el arresto.

Esta importante detención se suma a otras operaciones relevantes contra el narcotráfico internacional en España. Hace solo unas semanas, la Policía Nacional también desarticuló una célula del Tren de Aragua, la organización criminal considerada la más poderosa de Venezuela.