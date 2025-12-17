La importancia de la decisión de Europa con el coche de combustión: "En España hay dos millones de empleos, 17 fábricas en marcha..."

El motor de combustión, cuya desaparición se había fijado para 2035, parece que seguirá rugiendo. Bruselas ha decidido reescribir el guion, suavizando su postura y abriendo la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha. La decisión, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, ha surgido como respuesta a la industria y a países como Alemania, generando un intenso debate entre la sostenibilidad ambiental y la industrial.

Un nuevo rumbo para 2035

Escucha el tema del día Bruselas permitirá que se sigan vendiendo coches de combustión más allá de 2036 El tema del día Escuchar

La nueva hoja de ruta matiza el veto total. Se rebajará del 100% al 90% el objetivo de recorte de emisiones en 2035, y el 10% restante podrá compensarse con un sistema de créditos por el uso de combustibles renovables o la fabricación con acero bajo en carbono. "Hemos encontrado el equilibrio adecuado para este momento", ha señalado Stephane Sayurne, responsable de industria de la Comisión Europea, quien insiste en que se trata de "un enfoque pragmático ante la situación económica y geopolítica".

Esta flexibilización, conocida como neutralidad tecnológica, permitirá la venta de híbridos enchufables, vehículos compatibles con biocarburantes o eFuels y motores térmicos eficientes. La medida responde a la ralentización en la demanda de eléctricos, la feroz competencia de China y los aranceles de Estados Unidos, factores que han llevado a la UE a recalibrar una de las piezas centrales del Pacto Verde Europeo.

Reacciones contrapuestas en España

La reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido contundente, calificando la medida como un "error histórico de Europa". Sánchez defiende que la competitividad "se garantiza por la sostenibilidad, y no por debilitar nuestros compromisos climáticos". Sin embargo, su petición enviada a la Comisión para mantener el plan original ha sido desoída por Bruselas.

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Desde el sector industrial, la visión es diferente. José López Tafall, director general de ANFAC, ha valorado positivamente la decisión en 'La Linterna' como una señal de pragmatismo. Tafall ha subrayado la necesidad de acompasar la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad industrial y con la competitividad".

En España hay dos millones de empleos, 17 fábricas en marcha y toda la cadena de valor de componentes" José López Tafall Director general de ANFAC

El director de la patronal ha recordado la magnitud del sector en el país: "En España hay dos millones de empleos, 17 fábricas en marcha y toda la cadena de valor de componentes". En su opinión, los fabricantes no van a cambiar su apuesta por la descarbonización, pero la transición ahora será "un poquito más flexible".

En el lado opuesto, la coordinadora de Ecologistas en Acción, Carmen Dulce, ha calificado la medida de "descabellada". Considera que envía "un mensaje a la industria muy confuso" y que Europa "va a perder ese tren", poniendo en riesgo el futuro medioambiental.

Alamy Stock Photo Atasco en las vías de acceso a Madrid durante las horas punta y los periodos vacacionales

El futuro sigue siendo eléctrico

Para Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, el problema no es la ambición, sino la falta de ejecución. En su intervención, ha lamentado que "se diluye la señal regulatoria justo cuando más claridad necesitábamos".

Europa no necesita menos ambición, sino una mejor ejecución de sus propuestas industriales" Arturo Pérez de Lucía Director general de AEDIVE

Pérez de Lucía ha insistido en que el vehículo eléctrico no va solo de descarbonización, sino "de industria, de competitividad, de empleo, de independencia energética y de economía". A su juicio, el debate se ha ideologizado cuando debería entenderse como un proyecto de país, especialmente en un contexto de competencia con mercados como el chino.

La experiencia de los conductores confirma esta transición. Usuarios como Íñigo, que optó por un híbrido enchufable por la "incertidumbre en el mercado", o Alfonso, taxista con un Tesla, destacan el ahorro y el menor mantenimiento. Sin embargo, ambos apuntan a la autonomía en viajes largos y la falta de puntos de recarga como los principales inconvenientes actuales.

A pesar de la flexibilización, la cuenta atrás para el motor tradicional sigue en marcha, aunque con un ritmo distinto. Como se analizó en el tema del día de La Linterna, el objetivo final de la Unión Europea sigue siendo impulsar el coche eléctrico como la gran apuesta para la movilidad del futuro, pero dando aire a una industria clave en el proceso de transformación.