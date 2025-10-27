Registran un coche tras una visita a Ceuta y el perro de la Guardia Civil sale huyendo al oler el interior: "Puede usted irse, pero al animal hay que cambiarlo ya"

El músico y contador de historias Antonio Reguera ha sido nombrado recientemente hijo predilecto de Cádiz. Durante su participación en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'Maneras de Vivir', ha compartido con Jorge Bustos y María José Navarro una anécdota memorable sobre un registro de la Guardia Civil que vivió Reguera al volver de Ceuta.

El truco del Varón Dandy

Reguera ha relatado con su característico arte cómo, ante un inminente registro de su vehículo con perros, decidió rociar abundantemente el coche con colonia 'Varón Dandy'. Su objetivo era evitar cualquier posible complicación durante el control de los agentes en la carretera.

Al bajarse el perro de la Guardia Civil, el animal se mostró totalmente confundido por la fuerte fragancia, siendo incapaz de detectar nada sospechoso. Tras la negatividad total en la búsqueda, los agentes permitieron a Reguera continuar su camino hacia Cádiz, no sin antes dejar una frase para el recuerdo.

Control de tráfico de la Guardia Civil

Según contó el propio Reguera, uno de los agentes, al ver la ineficacia del can, sentenció: "El perro este hay que cambiarlo ya". La anécdota, que terminó con un "buen trabajo y vida franco" por parte del músico, ha provocado las risas en el estudio.

La actualidad más allá de la anécdota

En el mismo espacio radiofónico también se ha analizado la actualidad política, marcada por la polémica que rodea a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Se ha calificado de negligente su gestión de la DANA y de "indecente" el apoyo que recibe de Feijóo y Abascal.

A esto se suma la última decisión de Mazón, que se ha plegado a las exigencias de VOX para promocionar la caza como una actividad extraescolar en los colegios valencianos. La medida busca, según sus impulsores, asegurar el relevo generacional en la práctica cinegética.

El programa también ha puesto el foco en Pedro Sánchez y su respeto a la libertad de prensa. El periodista David Alandete recordó en televisión la llamada que recibió del presidente para intentar cambiar un titular de El País, a lo que él se negó. Este hecho ha llevado a comparaciones con el "nivel Erdogan".

Del Clásico a los 'influencers'

El fútbol también ha tenido su espacio con la controversia surgida tras El Clásico. Las declaraciones de Lamine Yamal junto a Ibai Llanos, donde afirmaba que el Real Madrid "roba", han generado debate. Su compañero Frenkie de Jong se mostró contrario a que los jugadores del Madrid se encararan con el joven futbolista por sus palabras.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Courtois y Lamine Yamal se encaran a la conclusión del Clásico.

Finalmente, se ha comentado el caso de la 'influencer' Coqui cocinera, quien se ha mudado a Andorra, reabriendo el debate en redes sociales sobre los creadores de contenido que abandonan España para no pagar impuestos en el país.