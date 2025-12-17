Poli Rincón, exjugador y comentarista de Tiempo de Juego: "El Real Madrid va a tener dentro de poco un mediocentro organizador extraordinario"

El Real Madrid se estrenó este miércoles en la Copa del Rey al visitar al Talavera de la Reina en la ronda de dieciseisavos.

mbappé, titular en talavera

El francés Kylian Mbappé fue titular en el Real Madrid a pesar de perderse el único entrenamiento previo.

El galo arrastraba molestias en una rodilla, pero finalmente formó parte del once. Mbappé puede igualar o superar el récord de goles en un año natural en el Real Madrid en lo que queda de 2025. Lo ostenta, con 59, Cristiano Ronaldo desde 2013.

Con dos partidos por delante, este miércoles ante el Talavera y el sábado contra el Sevilla, Mbappé suma 56.

EFE Kylian Mbappé, durante el encuentro ante el Talavera

Xabi Alonso presentó un once titular en el que debuta el canterano David Jiménez en el lateral derecho y en el que Endrick y Gonzalo acompañaron a Mbappé en la delantera.

El once del Real Madrid lo formaron Lunin; David Jimenez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Arda Güler, Mastantuono; Gonzalo, Endrick y Mbappé.

poli rincón

El exjugador internacional del Real Madrid y actual comentarista de Tiempo de Juego, Poli Rincón, dio su opinión sobre un jugador del equipo blanco que este miércoles fue titular en Talavera: Dean Huijsen.

Para Poli Rincón, Huijsen "dentro de poco va a tener el Madrid un medio centro organizador extraordinario. Ya hoy lo está haciendo. Se está quitando el velo, la venda, lo que tú quieras. Ya está apareciendo y dentro poco jugará ahí".

900/Cordon Press Huijsen, durante el Talavera-Real Madrid

"Ese es el futuro del Madrid en el centro campo. no tienes es un mediocentro que sepa jugar al fútbol como este", sentenció Poli Rincón durante la retranmisión del encuentro.