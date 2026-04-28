"Para bares y restaurantes lo que está haciendo imposible encontrar camareros no es el salario; el 60% rechaza el puesto cuando escucha que el horario va a ser de turno partido"

El sector de la hostelería en España vive una gran paradoja: aunque ha cerrado el año con un récord histórico de cotizantes, alcanzando los 2.750.000 trabajadores, nunca antes había experimentado tantos problemas para encontrar personal. Así lo ha analizado Alberto Herrera en la sección 'El Foco' del programa 'Herrera en COPE', donde ha desgranado las claves de esta crisis de contratación.

El problema del turno partido

Según ha explicado Herrera, el principal culpable de esta situación no es el sueldo, sino las horas. A pesar de que muchas empresas ofrecen mejoras como casa o subidas de convenio, el gran obstáculo son los turnos partidos. De hecho, el 60% de los candidatos rechaza un puesto de trabajo en hostelería cuando escucha las palabras "turno partido".

No creo que compita quien pague 100 euros más al mes, sino quien te devuelva tus tardes" Alberto Herrera

Este tipo de horario, que obliga a empezar a las 12 del mediodía, parar a las 16:00 h y volver a las 20:00 h hasta la medianoche, supone en la práctica pasar 14 horas fuera de casa. Alberto Herrera ha señalado que esas cuatro horas intermedias "no se pagan, pero que tampoco se tienen del todo", ya que el trabajador no puede descansar, gasta en transporte o simplemente deambula esperando a reincorporarse, lo que dificulta enormemente la conciliación familiar y personal.

Salud mental y rentabilidad

En la era de la salud mental y la economía del bienestar, el tiempo se ha convertido en la moneda de cambio más valiosa. Herrera ha destacado que el 60% de los trabajadores de hostelería manifiestan problemas psicológicos como ansiedad, insomnio o el síndrome de 'burnout'. Por ello, algunas empresas ya defienden que el turno corrido no solo es posible, sino "más rentable", ya que un camarero con jornada continua "rinde un 20% más que uno que sabe que tiene que volver".

Alamy Stock Photo Cafetería vacía en Sevilla

Un reto cultural y empresarial

El reto de la falta de personal se agudiza en picos de demanda como la Semana Santa, para la que se prevé la firma de más de 164.000 contratos en el sector, un 12% más que el año pasado. Pedro, dueño de un restaurante en Puebla de Sanabria (Zamora), ha explicado en COPE que necesita reforzar su plantilla con dos personas, pero lamenta lo complicado que es: "Poco a poco vamos encontrando, pero difícil, difícil, porque la gente no quiere trabajar".

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Una experiencia similar a la de Emilio, propietario de un bar en Valladolid, que ha relatado casos en los que "contratas a una persona, viene, y al mediodía desaparece y no vuelves a saber nada de ella". Sin embargo, como ha apuntado Jorge Bustos, el sector se enfrenta a un problema estructural: los hábitos culinarios de España, con comidas a las 14:00 h y cenas a las 21:00 h, que hacen difícil eliminar los turnos partidos.

La disyuntiva para la hostelería es clara: "adaptarse a la vida de las personas o quedarse sin personas para servir la vida de los demás", ha concluido Herrera. En este nuevo paradigma, ha sentenciado, "no creo que compita quien pague 100 euros más al mes, sino quien te devuelva tus tardes".