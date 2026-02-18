De 1 a 5 años, la IA eliminará el 50% de trabajos de oficina: "Tenemos que prepararnos; va a ser una revolución laboral"

La evolución de la inteligencia artificial (IA) y su impacto inminente en la sociedad han centrado el debate en el programa 'Herrera en COPE', donde el divulgador tecnológico Jorge Morla ha analizado junto a Alberto Herrera un artículo que ha dado la vuelta al mundo por su contundente advertencia sobre el futuro. El texto, titulado Algo grande está sucediendo, fue escrito por el empresario tecnológico estadounidense Matt Schumer y, en solo tres días, alcanzó 83 millones de lecturas en la red social X. Jorge Morla lo ha calificado como "el texto más importante sobre inteligencia artificial de este año", destacando su enorme repercusión y el debate que ha generado entre expertos.

Un aviso "más grande que el COVID"

Schumer, que dirige una startup de IA, establece en su artículo un paralelismo entre la situación actual y las semanas previas a la pandemia. "Creo que ahora mismo estamos en la fase de 'esto parece exagerado' de algo mucho, mucho más grande que el COVID", escribe. Según el autor, existe una brecha enorme entre la percepción pública y lo que realmente está ocurriendo en el sector, por lo que siente la necesidad de alertar sobre ello: "Las personas que me importan merecen escuchar lo que viene, incluso si suena una locura".

El punto de inflexión, según Schumer, se produjo el pasado 5 de febrero, cuando dos laboratorios lanzaron nuevos modelos (GPT 5.3 Codecs de OpenAI y Opus 4.6 de Anthropic) que superaron todas las expectativas. Este "clic", como él lo llama, representa el momento en que la IA dejó de ser una simple herramienta para convertirse en algo con "inteligencia". Schumer asegura que, desde entonces, su trabajo ha cambiado radicalmente hasta el punto de afirmar que él "ya no es necesario para hacer su trabajo".

El empresario también destaca un hito clave: los nuevos modelos de IA son capaces de contribuir a su propia mejora. En la documentación de GPT 5.3 Codecs, OpenAI especificó que el modelo fue "instrumental en crearse a sí mismo", un hecho que para Schumer significa que la IA ya es "lo suficientemente inteligente como para contribuir significativamente a su propia mejora".

Una "bomba laboral" inminente

El artículo aborda directamente el impacto en el mercado laboral, citando a Darío Amodei, CEO de Anthropic, quien ha afirmado públicamente que la IA podría eliminar el 50% de los trabajos de oficina en un plazo de uno a cinco años. Schumer refuerza esta idea al enumerar profesiones como el análisis financiero, la escritura, la ingeniería de software o el servicio al cliente como las primeras afectadas.

La principal amenaza, según el autor, es que la inteligencia artificial no es una tecnología que reemplace una tarea concreta, sino que se presenta como "un sustituto general del trabajo cognitivo". A diferencia de revoluciones anteriores, como la de internet, que desplazó empleos pero creó otros en áreas como la logística, la IA "no deja ningún hueco que ocupar", sentencia Schumer.

Ante este panorama, el consejo de Schumer es claro: "Empieza a usar la IA seriamente, no solo como un motor de búsqueda". Anima a los lectores a registrarse en las versiones de pago para comprender su verdadero potencial, ya que considera que "este podría ser el año más importante de tu carrera".

Entre la revolución real y la "burbuja" de inversión

Frente al tono alarmante del artículo, Jorge Morla ha ofrecido una visión más crítica. Aunque reconoce la brillantez del texto, señala que Schumer "es juez y parte", ya que su empresa se beneficia del interés generado en torno a la IA. Para Morla, el mensaje de fondo del artículo es una llamada a que los usuarios contraten las versiones de pago, algo que beneficia directamente a la industria.

El divulgador enmarca este fenómeno en una posible "burbuja de inversión". Según explica, los inversores "están nerviosos" porque la monetización de la IA no avanza al ritmo esperado, y empresas pioneras como OpenAI pierden mucho dinero. Este artículo, con su enorme impacto, ayudaría a mantener vivo el ciclo de inversión.

Morla concluye que, si bien estamos ante una "revolución tecnológica real" que transformará el mercado laboral, el salto a una superinteligencia que "lo va a cambiar todo" es, por ahora, un "salto de fe". Apuesta más por "cambios graduales" y recuerda que existen limitaciones físicas, como la crisis de memoria RAM, que invitan a pensar en una evolución más progresiva y no en un cambio disruptivo e instantáneo.