Tony López, profesor: "Gritarle a veces a tus hijos no te convierte en una mala madre siempre que después te acerques a ellos para abrazarles"

En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'A Ciegas' conducida por María José Navarro, se ha abordado una de las grandes preocupaciones actuales de las familias: la crianza de los hijos. A raíz de una escena recreada en un programa de Canal Sur sobre el acoso a un niño con autismo, Alberto Herrera y su equipo han conversado con el profesor y experto en educación Tony López, creador de la cuenta 'El encantador de padres', para desgranar los retos de la paternidad moderna.

Tony López ha señalado que el principal problema que detecta en la maternidad y paternidad actuales es la culpa. "Hemos detectado que el síntoma general y más grave que existe hoy en día en la maternidad y la paternidad es la culpa", afirma. Según el experto, este sentimiento nace de la ruptura con los patrones de crianza anteriores y las exigencias del ritmo de vida actual. "Tanto papá como mamá trabajan, llegamos a casa cansados y se encuentran con que tienen que educar a su hijo. La vida en sprint se nos lleva por delante", explica.

El divulgador insiste en la necesidad de un "ejercicio de desculpabilización muy grande", ya que "no puede ser que lo más bonito que tengamos, que son nuestros hijos, no lo disfrutemos". Para López, los padres se sienten especialmente culpables del "desbordamiento emocional" que les lleva a gritar o perder la paciencia. Por ello, considera fundamental transmitirles que lo están haciendo bien, a pesar de las dificultades del proceso.

El equilibrio de la crianza respetuosa

Durante la entrevista en COPE, Tony López ha defendido la crianza respetuosa, pero matizando sus límites para no caer en errores. El profesor advierte de que muchas personas confunden este modelo con la permisividad. "La gente se lo está llevando al extremo de una educación negligente, de dejar hacer lo que el niño quiera, cuando quiera y como quiera", puntualiza.

Para López, el camino correcto es un equilibrio entre el autoritarismo del pasado y la negligencia. Aclara que educar con conexión y respeto no es incompatible con la necesidad de establecer "límites, firmeza y autoridad". Pone como ejemplo el caso de una madre que intenta razonar con su hija de dos años después de que esta le pegue, explicando que a esa edad el niño necesita "un parón a la mano y un 'no' directo a la cara" más que una explicación empática que aún no puede comprender.

¿Existe el método perfecto?

Ante la pregunta de Alberto Herrera sobre si existe un método educativo infalible, como el método Montessori, el experto es tajante: no hay una fórmula universal. "No puedo decirte que exista un modelo perfecto adecuado a todos los niños o a todos los padres, porque cada niño es un mundo y cada familia es una situación totalmente diferente", sostiene López.

Su recomendación es clara: probar diferentes herramientas y observar cuál se adecúa mejor a las necesidades del niño y de la familia. "Si yo tuviera un truco para que tu hijo duerma toda la noche, sería millonario hace días", bromea el experto, ilustrando que no existen soluciones mágicas, sino un abanico de "tips" que los padres pueden experimentar.

El poder de la repetición y el refuerzo positivo

Uno de los pilares del enfoque de Tony López es la idea de que "nuestros hijos son lo que les decimos" y lo que ven en nosotros. El experto subraya la importancia de la repetición para asimilar conductas y límites. "He probado este 'tip' que me has dado y me ha funcionado, pero al día siguiente ya no. ¿Cuántas veces lo has repetido? Una. Mal, te quedan 1000", ejemplifica.

Según López, los niños aprenden por un "método matemático" basado en la repetición, similar a cómo memorizan canciones o frases de películas. Por este motivo, es fundamental establecer "hábitos y rutinas" y repetir constantemente los mensajes positivos, como decirles "que les queremos un montón". Finalmente, el experto ha felicitado a Alberto Herrera por su futura paternidad, asegurándole que, aunque la vida cambia, es "para bien": "Vas a encontrar el sentido de tu vida".