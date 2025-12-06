eurovisión marcada por la polémica
José Miguel Gaona: "Abandonar Eurovisión no soluciona nada, es solo un gesto estético”
RTVE ha decidido retirarse del festival y de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), un movimiento seguido también por Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, mientras otros países que se habían retirado por motivos económicos podrían regresar al certamen.
España se ha retirado de Eurovisión. Radiotelevisión Española ha rechazado la participación de Israel en el festival y ha decidido abandonar la Unión Europea de Radiodifusión (UER). La decisión, que ha sorprendido por la creciente popularidad del concurso, ha sido secundada por otros tres países: Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Este movimiento ha abierto la puerta a que otras naciones que se habían retirado por razones económicas, como Bulgaria, Moldavia y Rumanía, hayan decidido incorporarse de nuevo al certamen.
El debate ha sido analizado en el programa 'Fin de Semana' de la Cope, con Cristina López Schlichting, donde el profesor de psicología forense José Manuel Aguilar y el neuropsiquiatra José Miguel Gaona han ofrecido su punto de vista. Ambos expertos han coincidido en señalar la futilidad de la medida. Aguilar se ha preguntado si esta acción "va a ayudar mucho a resolver el problema" o si es más bien "una cuestión de estética y de intento de distraer de otros problemas que están en el debate cotidiano de los españoles".
Un gesto 'estético' e ineficaz
Por su parte, José Miguel Gaona ha calificado la situación de "tremendamente penosa", cuestionando que se intenten solucionar problemas internacionales abandonando un concurso de canciones. "¿Estamos evitando o arreglando el conflicto? 0, absolutamente 0", ha sentenciado. Para Gaona, España no solo no logra nada, sino que está perdiendo "un escaparate en el cual millones de personas nos pueden ver". Como alternativa, ambos expertos han sugerido que se podría haber competido con "una canción a favor de la paz".
Si esto es lo que España puede hacer, es tremendamente penoso"
Aguilar también ha criticado la simplificación de un conflicto que es "tremendamente complejo" y en el que intervienen "múltiples actores". Ha recordado que el objetivo fundacional de Hamás es "borrar del mapa a Israel" y ha acusado al Gobierno español de usar la palabra "genocidio" como "una idea fuerza que sirva de crisol", reduciendo el problema a una cuestión de "propaganda" que pierde todos los matices.
TVE como plataforma propagandística
La decisión de RTVE se enmarca, según los analistas, en un cambio de rumbo ideológico. Cristina López Schlichting ha apuntado que esta retirada habría sido "impensable sin el cambio de posición en Radiotelevisión Española", que se ha convertido en "un elemento político a favor de la mitad de la población y en contra de la otra mitad" bajo la dirección de José Pablo López. José Manuel Aguilar ha sido más directo, afirmando que popularmente ya se conoce a la cadena como "Tele Pedro" y que no es televisión pública, sino "televisión de un partido".
José Miguel Gaona ha reforzado esta idea, describiendo a la corporación como "una absoluta plataforma propagandística del gobierno", y ha comparado la situación con la de la BBC, donde un pequeño sesgo provocó un escándalo nacional y una cadena de dimisiones. Ha lamentado que en España no ocurra lo mismo, a pesar de que la televisión pública "se paga con el impuesto de absolutamente todos".
Es una absoluta plataforma propagandística del gobierno"
La 'Marca España' y las alianzas, en juego
Gaona ha advertido sobre el deterioro de la 'Marca España' a nivel internacional, citando que una "organización terrorista como Hamás felicita al gobierno de España". En la misma línea, ha lamentado que se haya roto "con un aliado tradicional en la inteligencia" como es Israel, que "nos han ayudado a evitar multitud de atentados en nuestro país". El futuro de España en el festival es incierto, ya que un eventual regreso podría interpretarse de forma negativa, dado que potencias como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido han condicionado su propia continuidad a la de Israel.
