El truco legal para compartir un décimo de Lotería de Navidad y no acabar en los tribunales

La tradicional costumbre de compartir décimos para el Sorteo Extraordinario de Navidad puede transformarse en una fuente de conflictos si la suerte sonríe con un premio. Para aclarar cómo compartir un décimo de forma segura y evitar disputas legales, la abogada Rocío Galván, del bufete Capitol Abogados de Sevilla, ha ofrecido una serie de consejos clave en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, presentado por Cristina López Schlichting.

WhatsApp, un aliado inesperado

La abogada ha confirmado que un simple pantallazo de WhatsApp puede ser prueba suficiente para acreditar la participación en un décimo premiado. Según ha explicado, el método es válido “siempre y cuando en esa foto o en ese pantallazo de WhatsApp aparezcan los participantes, aparezca la foto del décimo, con su serie, con su número, y el importe que cada uno juega en el mismo”.

Con el pantallazo de WhatsApp valdría"

Este mismo principio se aplica a un correo electrónico. Galván ha insistido en que, para que estos medios digitales tengan validez, deben incluir la foto del décimo o, en su defecto, el número y la serie, la identificación de los participantes con su nombre y DNI, y el porcentaje de participación que corresponde a cada persona.

A pesar de la validez de las pruebas digitales, Rocío Galván ha subrayado que la opción “mucho más aconsejable” es la de formalizarlo por escrito. La experta recomienda crear un documento privado o usar una fotocopia del décimo donde se detallen todos los datos relevantes del acuerdo de forma clara.

¿Y si alguien se niega a repartir?

El mayor temor al compartir un décimo es que la persona que lo custodia se niegue a repartir el premio. En este sentido, la abogada ha sido tajante al afirmar que los acuerdos verbales no suelen tener recorrido judicial, ya que se convierten en un caso de “testimonio contra testimonio”. Sin una prueba física o digital, los afectados “lo tienen muy difícil”, ha advertido.

Testimonio contra testimonio, lo tienen muy difícil"

Si se cuenta con una prueba documental como un contrato privado, un correo electrónico o el mencionado pantallazo de WhatsApp, los demás participantes tienen base para actuar legalmente. Galván aconseja realizar primero un requerimiento formal y, si no hay respuesta, acudir a la vía judicial, donde asegura que “tendrían una sentencia a favor”.

Otro punto crítico es la fiscalidad. Si no se acredita correctamente que el premio es compartido, Hacienda puede considerarlo una donación del depositario al resto de participantes. Esto obligaría a tributar por el impuesto de donaciones, un coste que se puede evitar si la copropiedad del décimo está bien documentada desde el principio.

Casos especiales: menores y fallecidos

Durante la entrevista en el programa 'Fin de Semana', la letrada también ha abordado situaciones particulares. Si uno de los afortunados es menor de edad, puede cobrar su parte del premio, aunque la entidad bancaria podría requerir que la cuenta se abra con la supervisión de quien ejerza la patria potestad.

Finalmente, si uno de los participantes fallece antes de cobrar el premio, su parte no se pierde. Tal y como ha explicado Rocío Galván, esa cantidad “entraría en la herencia de esa persona”, por lo que sus herederos tendrían derecho a reclamarla, siempre que la participación esté debidamente acreditada.