El truco definitivo para hacer queso casero con solo dos ingredientes

La sección de cocina de Paula Monreal, conocida como Paufeel, en el programa 'Fin de Semana' de COPE presentado por Cristina López Schlichting, ha desvelado una receta sorprendente por su sencillez: queso cottage casero. La experta en cocina ha explicado cómo prepararlo con solo dos ingredientes que se pueden encontrar en cualquier hogar.

Cómo hacer queso 'cottage' casero

Para elaborar este queso, solo se necesita un litro de leche entera y el zumo de un limón. Paula Monreal insiste en la importancia de usar leche entera: "tiene que ser entera, para aprovechar esa grasa, que es lo que nos va a dar el queso". El proceso comienza calentando la leche y, justo antes de que rompa a hervir, se le añade el zumo de limón para que se corte.

Tras remover durante unos cinco minutos sin que llegue a la ebullición, se apaga el fuego y se deja reposar durante media hora. En este tiempo, se separa el suero de la proteína de la leche. Pasado este tiempo, se cuela la mezcla sobre un paño de cocina, se estruja bien y se deja escurrir en un colador durante una hora. Con un litro de leche se obtienen, aproximadamente, 300 gramos de queso.

Un consejo importante de la cocinera es no tirar el suero sobrante. "El suero no se tira, porque luego lo podemos usar para hacer magdalenas, bizcochos, crepes, un montón de recetas", ha señalado.

Múltiples usos en la cocina

El queso cottage o requesón resultante es muy versátil. Se puede consumir directamente, con un poco de azúcar, o en una tostada con aceite de oliva, orégano y sal. Además, si se tritura con una batidora y un poco de leche, "nos va a quedar un queso crema maravilloso", indica Monreal. Este queso crema es ideal para acompañar platos de pasta, y si se le añaden unas hojas de albahaca, se puede crear una salsa similar al pesto.

La elaboración del queso también puede ser una actividad didáctica y entretenida para los más pequeños de la casa. "Para hacerlo con los peques es muy curioso, por ver cómo se corta la leche y cómo sale el queso", ha comentado la colaboradora.

Receta extra: panecillos proteicos sin harina

Además, Paufeel ha compartido una segunda receta para aprovechar el queso recién hecho: unos panecillos proteicos sin harinas. Para ello, se mezclan 200 gramos de queso cottage, un huevo, 100 gramos de almendra molida, media cucharadita de levadura y una pizca de sal. El resultado son unos bollitos que "son proteicos, que no llevan nada de harina", ha destacado.

Con la masa resultante se forman bolitas que se pueden hornear o cocinar en la freidora de aire. En la freidora de aire tardan 12 minutos a 180 grados, mientras que en el horno convencional necesitan entre 17 y 20 minutos. El resultado, según Monreal, son unos panecillos "crujientes por fuera y muy jugositos por dentro", perfectos para rellenar a modo de bocadillo. Con estas cantidades salen unos ocho panecillos.