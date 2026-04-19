Paufeel revoluciona el clásico rösti suizo con su versión con huevo y jamón

La chef Paufeel ha presentado este fin de semana en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting una receta que promete solucionar cualquier cena de forma rápida y original. Desde Guadalajara, la cocinera ha explicado cómo preparar una versión española del clásico rösti suizo, un plato que, según ella, es un éxito asegurado. Se trata de una fusión entre la gastronomía suiza y la española, dando como resultado una especie de "huevo con patatas y jamón, pero entre Suiza y España".

La base de la propuesta de Paufeel es sencilla pero efectiva, siguiendo la máxima de que "tú ponle huevo y jamón a lo que sea y triunfas". La receta original es un plato de patata rallada, pero la chef le añade el toque español para convertirlo en un plato contundente y sabroso. "Es un platazo que queda buenísimo", ha asegurado, animando a todos los oyentes a probarlo en casa.

Ingredientes para un rösti individual

Para preparar este rösti para una persona, los ingredientes necesarios son muy básicos y fáciles de encontrar. Se necesita una patata mediana, dos huevos, taquitos de jamón al gusto, un poco de sal y pimienta, y unas cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Paufeel ha especificado que, al ser una receta individual, solo hay que multiplicar las cantidades por el número de comensales.

Elaboración paso a paso

El primer paso de la elaboración es rallar la patata. La chef ofrece la opción de pelarla o simplemente lavarla bien y rallarla con piel, ya que "la piel está muy rica". Una vez rallada, es fundamental quitarle el exceso de agua, para lo cual recomienda ponerla en un paño de cocina limpio y apretar bien. "La patata tiene mucha agua", ha recordado.

Con la patata ya escurrida, se pasa a un bol y se mezcla con sal, pimienta y tres cucharadas de aceite. A continuación, se engrasa una sartén de unos 20 centímetros de diámetro y se extiende la mezcla de patata, aplastándola para que cubra toda la superficie en una capa fina.

La cocción se realiza a fuego bajo y con la sartén tapada durante unos 10 minutos. Este método, según Paufeel, crea un "efecto horno" que cocina la patata por completo, despejando la duda de si podría quedar cruda. "No, no queda cruda", ha insistido. Pasado este tiempo, se le da la vuelta a la torta de patata.

Justo después de darle la vuelta, se añaden los dos huevos y los taquitos de jamón por encima. Se vuelve a tapar la sartén y se deja cocinar durante otros 7 u 8 minutos. El resultado es una especie de "huevos no fritos, pero con nuestras patatitas y jamón" que, según la cocinera, "están buenísimos".

Otras versiones para todos los gustos

Paufeel ha destacado la versatilidad del plato, afirmando que "al final la patata acepta cualquier cosa". Para los más tradicionales, ha recordado que el rösti suizo se puede acompañar con queso crema, salmón, eneldo y lima rallada. También ha sugerido otras opciones más "potentes" como queso fundido o bacon crujiente.

Para los "más valientes", la chef ha propuesto añadir un aguacate o un poquito de chorizo. Además, ha ofrecido una alternativa para quienes quieran reducir las calorías o probar un sabor diferente: sustituir la patata por boniato o batata. El procedimiento es el mismo, incluyendo la necesidad de escurrir el agua, y el resultado es un plato más dulce.

Tiene menos calorías que la patata, para la gente que le obsesiona un poco esto el tema de de los hidratos"

Esta versión con boniato "tiene menos calorías que la patata, para la gente que le obsesiona un poco esto el tema de de los hidratos", ha explicado Paufeel. La chef concluye que el plato se puede adaptar "a gusto de cada uno", ya sea en su versión con patata o con boniato.