Pedro Pérez desvela qué es lo que realmente pasó con la herencia de Encarna Sánchez: "No tuve el valor..."

Si hay alguien que ha marcado un antes y un después en el periodismo y en los medios de comunicación españoles, esa, sin duda, ha sido Encarna Sánchez. Incluso 26 años después de su muerte, sigue estando en boca de todos y recordada de muchas maneras, sabiendo, eso sí, que era una mujer y una comunicadora irrepetible.

Pero claro, no todos llegaron a conocerla ni mucho menos, saber toda la verdad sobre su vida. Es algo de lo que pocos pueden presumir, pero hay alguien que por aquí hemos tenido muy cerquita, que sí ha sabido la verdad más profunda. Él es Pedro Pérez, quien fue también su productor y mano derecha y que, ahora, está de estreno con su libro Encarna, en carne viva.

Con él, pretende contar toda esa verdad que durante años se ha omitido en los medios de comunicación, y dar a conocer al gran público por qué fue una mujer tan querida. "No sabes lo que me entraba por el estómago ver cómo pontificaban a distintos periodistas sobre Encarna...y sobre todo, saber que nunca habían venido por la redacción, que nunca se tomaron un café con ella, ni hicieron un viaje, no saben lo que le gustaba" comentaba entristecido, mientras desvelaba la verdadera razón por la que se decidió a escribir su libro.

Por eso mismo, lo que ha querido es contar la verdad que nadie conoce sobre la vida periodista, y entre ellos, está uno de sus secretos mejor guardados: la herencia.

Qué es lo que pasó con la herencia de Encarna Sánchez

Hace justo 26 años que un cáncer fulminante le arrebataba la vida a Encarna Sánchez, llevándose consigo una de las voces de toda una generación. Fue entonces cuando las especulaciones sobre ella comenzaron a brotar, y las calumnias y las mentiras, según Pedro Pérez, surgieron.

Entre ellas fue lo que pasó con la herencia de la periodista, un secreto que hoy ha querido confesar su amigo y productor. Y es que dice que fue a parar a Pilar Cebrián, la que había sido amiga de Encarna Sánchez en los años 60 pero con la que, en el momento de su muerte, no tenía relación.

"Es una artista de teatro, hizo algunas obras con el nombre artístico de Clara Suñer, pero, ¿por qué esta mujer?" comenzaba a preguntanos Pedro Pérez.

"Cuando doña Carmen Polo y el ministro Solís la invitan a irse de España y se va a México, ella le hace un testamento como heredera universal a su madre, por si le pasa algo. El notario le dijo que tenía que poner a alguien como sustituto vulgar o por si su madre moría antes que ella, en esos tiempos Pilar Cebrián era amiga de Encarna y le puso a ella, y por eso ella es la que hereda" explica.

Él mismo ha confesado que nadie se atrevió, cuando cayó enferma, a decirle que tenía que preparar otro testamento. "Yo no sé si fui demasiado cobarde o demasiado honesto, no tuve el valor de decirle a Encarna, en esa situación, de decirle que tenía que hacer un testamento"explicaba entristecido.

"Mi conciencia la tengo muy tranquila, yo me puse a su disposición, la tuve en vida cuando la necesité, no necesitaba que me hiciera a mí ningún testamento" contaba.

El dinero que se habría llevado

Mucho se ha especulado con la fortuna que dejó Encarna Sánchez a Pilar Cebrián, algo que ha querido desmentir su amigo y productor. "Tendría un patrimonio de aproximadamente de unos 1500 millones de pesetas, no había llegado el euro, pero en patrimonio, tenía la joya de la corona que es su casa de La Gaviota en Marbella, que hoy disfruta Antonio Banderas" contaba.

También nos contó que tenía otros cuantos pisos y dinero ahorrado, ya que era una "hormiguita trabajando".