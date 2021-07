Pedro Pérez se retira en la Cadena COPE tras casi cuatro décadas años de labor periodística

Hoy es un día muy especial para esta casa, para la Cadena COPE. Hoy se han repartido en la redacción muchas palmadas en el hombro, muchas palabras que han sido como abrazos, muchas miradas de cariño. Todos estos gestos, que son una mezcla de gratitud, respeto y admiración, los ha recibido una persona muy importante, no solo para la COPE, sino para la historia de la radio de nuestro país.

Uno de los trabajadores más veteranos de la casa, Pedro Pérez, se despide tras casi cuatro décadas al pie del cañón informativo. El que hasta hoy ha sido el productor de 'La Noche', comienza una nueva etapa en su vida. Pedro comenzó en esta profesión realizando prácticas en Radio Miramar de Barcelona, donde conoció a la que sería la persona que más le influiría en el mundo de la radio, Encarna Sánchez.

La veterana locutora confió en él para que se encargase de la producción de su programa, y Pedro Pérez la reconoce como su "madre periodística". Los elogios que a ella le dedica denotan el cariño, admiración, lealtad y trabajo que Pedro le dio a Encarna durante su vida.

Las palabras que le dedicaron sus compañeros de profesión, en el programa de 'La Noche' en una entrevista dedicada a su trayectoria periodística, demuestran el gran cariño y afecto que Pedro ha cosechado durante su vida periodística. "Mi padre murió justo cuando yo entré en la radio, y si yo sigo trabajando ahí es gracias a que Pedro Pérez me animó, me convenció. Y me hizo ver lo bonito que podría ser esta profesión. Es una de las personas más increíbles que tengo en mi vida", así narró su experiencia personal, Antonio Jimeno, compañero de 'Buenos Días, Javi y Mar'. Lo que demuestra la calidad humana del productor.

Pedro Pérez se deshizo en elogios hacia los que han sido los responsables de la Cadena COPE durante todos los años que ha estado trabajando en esta empresa. "Gracias a los responsables de COPE. Trabajar en algo que me gusta y crecer a nivel profesional, y como persona, como ser humano; son unos valores que yo creo y cultivo, esa es mi gratitud a estos directivos y responsables".

En esta entrevista Pedro se ha emocionado con la llamada sorpresa de su mujer, Piedad, que ha contado cómo se conocieron a través de la radio. Un coche desaparecido, un programa de radio que ayudó a encontrarlo y una historia de amor que comenzó.

Pedro Pérez se retira con el cariño y admiración de todos los que formamos parte de la familia de COPE, esta siempre será tu casa, Pedro.