Quizás no nos hayamos fijado, pero en la liturgia de estos días pasados se da un salto de treinta años casi sin pestañear. En la Epifanía habíamos dejado al Niño en pañales recibiendo la adoración de los Magos y cinco días más tarde se nos presenta Jesús haciendo cola entre los que acudían a recibir el bautismo de Juan en el Jordán. El Salvador del mundo preguntando quién es el último, y aguantando las impertinencias, las excentricidades y las discusiones de cualquier cola…, ¡es para imaginarlo! Hasta que su primo Juan lo tiene frente a frente y le pone reparos: “¿bautizarte yo a ti?, ¿no debería ser al revés?”. Jesús no le quita la razón, pero le pide que deje aparte esos reparos porque conviene seguir el designio del Padre, a saber, que el Hijo único de Dios asuma toda la pesadez de lo humano. Y Juan cedió, ya lo sabemos, y derramó el agua sobre aquella cabeza que tres años más tarde coronarían de espinas.

Cuando Jesús ya se alejaba, Juan indicó a sus discípulos más próximos que lo siguieran, y es llamativo el apelativo con que lo designa: no les dice ahí está el gran Rey que va a aplastar a sus enemigos, sino “ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”. La referencia era incómoda porque cualquier israelita sabía que el cordero hacía referencia a los sacrificios ofrecidos como expiación. Además, este cordero iba a quitar los pecados cargándolos a sus espaldas, quizás por eso se puso en la cola de los pecadores. Todo esto dejaría después pasmados a muchos que, en un primer momento, se entusiasmaron con Jesús debido a su palabra y a sus milagros. También nosotros debemos decidir si seguimos a Jesús, el Cordero de Dios, o preferimos construir una imagen de Él que cuadre mejor con nuestras pretensiones y expectativas de triunfo. La Iglesia solo puede seguir las huellas del Cordero, y cuando no lo hace su acción se vuelve confusa y estéril".