Pedro Jesús Galán, farmacéutico en Adamuz: "Me llamaba la atención la cantidad de trenes que pasaban por la zona comparado con 1992"

El número de víctimas mortales en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 41, mientras 39 heridos continúan ingresados, 13 de ellos en la UCI. La tragedia, ocurrida por el choque de un tren Iryo y un Alvia, ha conmocionado a toda España, pero especialmente al pequeño pueblo de Adamuz, convertido en la zona cero del siniestro. Desde allí, el farmacéutico local, Pedro Jesús Galán, ha ofrecido su testimonio en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, aportando un dato clave sobre la infraestructura.

Un pueblo volcado con las víctimas

Pedro Jesús relata cómo se enteró del siniestro por el 'barullo tremendo' de sirenas. Inmediatamente, puso su farmacia a disposición del centro de acogida habilitado por el ayuntamiento para ofrecer 'material de cura' como gasas, algodón y antisépticos.

Herrera en COPE Jorge Bustos, desde Adamuz

'Fue impresionante cómo estaba allí enseguida todo el pueblo en el centro de acogida, ofreciéndose para todo', ha explicado sobre la reacción de sus vecinos, que llevaron 'mantas, agua y comida' durante una noche que ha descrito como 'realmente gélida'.

En el centro de acogida vio a los heridos con 'contusiones, fracturas y cabezas vendadas'. Sin embargo, para él, la imagen más dura fue la de los familiares. 'Llegaron de Huelva, de Málaga... venían totalmente desconcertados y no sabían a dónde dirigirse', ha recordado. Con ellos estuvo más tiempo porque 'era realmente lo que podíamos hacer'.

El tráfico se ha multiplicado

Preguntado por el estado de la vía, el farmacéutico ha señalado que, aunque en el pueblo no había quejas previas al no tener estación, sí ha sido testigo de un cambio notable. 'Lo que sí, claro, a mí al menos me ha llamado la atención es que se ha multiplicado el uso de de esas vías', ha afirmado con rotundidad.

Galán ha contrastado el tráfico actual con el de los inicios de la línea en 1992: 'No paran de pasar trenes', ha sentenciado, recordando además que las obras para construir el trazado en esa zona fueron 'especialmente complicadas' por la orografía del terreno.

Este aumento del tráfico y la consternación por lo sucedido es el principal tema de conversación entre los vecinos que acuden a su farmacia. 'La gente estaba muy consternada, que que no se podía explicar ni se podía haber imaginado que hubiera pasado aquí', ha comentado. Pese a la tragedia, Galán ha destacado la respuesta ciudadana: 'Fue una respuesta tremenda del pueblo. Somos muy solidarios'.