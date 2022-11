Pedro Pérez cuenta qué es lo que le llevó a escribir un libro sobre Encarna Sánchez: "Me ardían las tripas"

26 años. Esos son los que han pasado desde que Encarna Sánchez, probablemente una de las mejores comunicadoras de nuestro país, pronunciase sus últimas palabras y su voz se apagase para siempre. Fue víctima de un cáncer que le arrebató la vida, pero, más que eso, fue muchas otras cosas.

Y así se ha demostrado, porque 26 años después sigue estando en boca de todos. De los que la querían, pero también de los que no. Por eso mismo, Pedro Pérez, el que fue su mano derecha y productor hasta el final, quiso contar su verdad. Y es que una de las razones que le han llevado a escribir Encarna, en carne viva, una biografía llena de recuerdos con la periodista, fue las calumnias que se vertían sobre ella.

"No sabes lo que me entraba por el estómago ver cómo pontificaban a distintos periodistas sobre Encarna...y sobre todo, saber que nunca habían venido por la redacción, que nunca se tomaron un café con ella, ni hicieron un viaje, no saben lo que le gustaba" comentaba entristecido.

Y es que dice que muchos periodistas del corazón se han aprovechado infinitamente de su figura, y que eso muchas veces le imposibilitaba a él hacer su propio trabajo, teniendo que entrar por el garaje para no llamar la atención de las cámaras de la prensa.

José Luis Galiacho y él han hecho este retrato tan vivo de Encarna Sánchez, y todo lo han querido escribir "desde el sosiego, la paz, nuestro interior...Para contar la verdad desde el corazón porque la hemos querido".

Como si fuera su propia madre

Pedro Pérez ha querido señalar lo importante que fue Encarna Sánchez para él, ya que lo acogió cuando él era muy joven y le enseñó gran parte de la profesión. "Fue como mi madre...En Barcelona cogí una neumonía que me tuvo dos meses ingresado y venía a verme todas las semanas y me traía caldos o jamón. Cuando me dieron el alta no me dijo de irme a la pensión ni a mi piso, me llevó a su casa y estuve casi un año viviendo gratis absolutamente, atendiéndome en lo que me hacía falta" contaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tenía una gran complicidad con ella, tanto que, con solo una mirada, sabía perfectamente qué es lo que le quería decir. "Jugaba mucho al despiste, nos reíamos mucho" nos contaba entre risas.

Hasta el punto, que siempre ha querido mantener silencio acerca de lo que fue Encarna, por mucho que le molestaba ver cómo la calumniaban en distintos programas: "En 2004, 2005, cuando salieron programas como 'Aquí Hay Tomate' en los que Encarna era potagonista para ponerla como un demonio, ahi no interesaba la mujer que tuvo un millón de oyentes...Consulté con un amigo abogado porque las tripas me ardían y me dijo que no me metira en ese berenjenal porque si no iba a quedar como un titiritero al servicio de ellos" explicaba.

Pero no ha querido detenerse en eso, sino en la gran periodista y mujer que fue: "Fue como el gran sueño americano pero en España, irrepetible en los medios de comunicación...Ella se sacó el carné de radiofonista para trabajar con un examen verbal, y nunca lo habían hecho, y con solo 21 años lo consiguió...venía a comerse el mundo" contaba.

Incómoda para muchos poderes

Si algo ha querido destacar quien fue su productor, es que su fuerte personalidad hacía que resultase incómoda para tantas personas, sobre todo para los grandes poderes, en ese momento, el franquismo.

Tanto que, con un episodio que tuvo con los taxistas madrileños, Carmen Polo, mujer de Franco, y el Ministro Solís, la invitaron a irse del país, yéndose a México. "Tuvo éxito allí pero le cambiaron el registro, le pasaron al programa 'Aplauso', donde entrevistaba a artistas, y ahí se forja una gran profesional" contaba para destacar que después, pasó al teatro.

?? Carlos Herrera entrevista en @herreraencope a nuestro querido compañero, Pedro Pérez.



?? El periodista y productor, que trabajó mano a mano durante años junto a Encarna Sánchez, presenta su libro “Encarna. En carne viva”https://t.co/PwG2xU2mB4pic.twitter.com/PjADd5SqkE — COPE (@COPE) November 16, 2022

"Fue una de las grandes defensoras de la mujer en España, ha supuesto una liberacion para la mujer" señalaba. Además,ha querido contar cómo se desvivía por sus amigos, que sintieron mucho su muerte, como Isabel Pantoja, que, aunque ya no tenía relación con la periodista, quiso estar pendiente de ella en todo momento e incluso acudir al tanatorio.

Sea como fuere, Pedro Pérez ha querido sacar la verdad a relucir de quien realmente fue Encarna Sánchez. Una verdad que no fue fácil de digerir, pero que la enaltece más que nunca.