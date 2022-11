Pedro Pérez, en 'Herrera en COPE': "Del Siglo XX Encarna ha sido la mejor comunicadora y la de más influencia"

Pedro Pérez comenzó esta profesión haciendo prácticas en Radio Miramar de Barcelona, allí conoció a Encarna Sánchez, a quien apoda como su “madre periodística”, así se lo contaba a Carlos Herrera: “Empecé de telefonista en Radio Miramar, surgió la oportunidad de que el portero estaba enfermo y me dijo el director, “Joven, ¿Te quieres ganar un dinerillo cogiendo el teléfono por la noche?” y así empecé”.

Encarna lo llamaba “Pedruski”, con eso, es fácil hacerse a la idea del nivel de confianza que tenían, por eso, nadie mejor que Pedro para escribir sobre la gran periodista. En el libro, hace un repaso sobre la vida que llevó la almeriense, destacando la etapa más complicada de su vida. Pedro dice: “La peor parte de su vida, sin duda fue su infancia. Una niña con 4 años que a su padre lo fusilan en la muralla del cementerio de Almería”. “Hay otra etapa, para ella muy desgraciada que le marca su carácter y su desafío en la vida, que es cuando su madre con cinco niños pequeños se tiene que poner a servir, a fregar escaleras y a Encarna, con ocho años la mete en un orfanato”. “Y allí Encarna no solo sufre malos tratos, sufre abuso”.

Siempre se ha conocido a Encarna como una mujer con carácter a pesar de lo dura que llegó a ser su vida, el periodista cuenta: “Con 22 años, de la mano de su madre viene a triunfar a Madrid, la madre se queda asombrada de tantos edificios altos”. “Ella dijo, mamá no te preocupes, yo voy a triunfar aquí en la radio por huevos”.

En los años 70, Doña Carmen Polo la invita a abandonar España, al Gobierno de Franco no le gustaba el poder que llegó a tener Encarna, el autor del libro recuerda una anécdota donde se demuestra dicho poder: “Ella se convierte en una líder de camioneros, transportistas, gasolineros, … y eso al régimen no le gusta”. “Hay una huelga de taxistas en el 78 que el ministro no puede controlar y fue ella quien la desconvocó”. Tras su viaje a América, donde fue muy reconocida como Encarnita, volvió a España estafada, perdiendo todo sus ahorros, como dice Pedro, “Volvió como se fue, con una maleta y una mano delante y otra detrás”. “En México se quedó Encarnita y nació en España Encarna de noche”.

Comienza a realizar su programa nocturno en un estudio pequeño, Pedro, en una sala pequeña con un flexo se encargaba de coger los teléfonos que no dejaban de sonar, así lo explica él: “5 años estuvo en ese programa, del 78 al 83, pero aquello fue un trallazo, es decir, hace un programa de servicio, de acompañamiento, de ayuda y también se convierte en una benefactora para mucha gente”. “A los tres meses, solo en Barcelona ya tenía tres millones de oyentes, ella ya quería hacerse su propio nombre”.

Ante las preguntas de Goyo González, sobre si hay algo que no se puede escribir en el libro, Pedro dice: “Algunas obviamente no se han podido escribir porque atentan a la intimidad de personas que siguen vivas” y, define a Encarna con dos palabras: “Gran profesional y gran calidad humana”.