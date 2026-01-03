Así serán las próximas horas de Nicolás Maduro y su mujer detenidos por EE. UU.: serán juzgados en Nueva York por diversos delitos de narcoterrorismo

David Alandete, corresponsal de COPE en EE. UU., cuenta en 'Fin de Semana' qué va a pasar con Maduro y su mujer tras ser detenidos

Estados Unidos ha intervenido en Venezuela con una operación militar que ha culminado con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

Como informa informado el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, ambos están siendo trasladados a Estados Unidos para ser juzgados en Nueva York por delitos de narcoterrorismo.

Una operación de 'ley y orden'

La Casa Blanca ha calificado la acción como una misión militar completada, conceptualizada como una operación de ley y orden. David Alandete ha explicado que esta es la "argucia" del equipo de Donald Trump para no tener que notificar previamente al Capitolio, ya que no se considera una guerra, sino la captura de un prófugo buscado por narcotráfico desde 2020.

El propio Trump ya había advertido en varias ocasiones al corresponsal de COPE sobre sus intenciones. "Maduro sabe que no tiene que ir jodiendo con los Estados Unidos porque sabe que es el siguiente", le llegó a decir el presidente estadounidense. Según Alandete, la orden de captura estaba dada desde el 23 de diciembre, pero se pospuso por cuestiones meteorológicas y logísticas.

Maduro sabe que no tiene que ir jodiendo con los Estados Unidos porque sabe que es el siguiente" David Alandete Corresponsal de COPE en EE. UU.

El destino de Maduro y el papel de 'El Pollo'

Alandete ha detallado que Maduro y Cilia Flores están de camino a Estados Unidos, probablemente a bordo de uno de los navíos del monumental despliegue militar en el Caribe, como el portaaviones Gerald Ford. Desde allí serán llevados a Nueva York, siguiendo la misma ruta que el exgeneral chavista Hugo 'El Pollo' Carvajal, extraditado desde España por la misma macrocausa.

Las declaraciones de 'El Pollo' Carvajal y de Cliver Alcalá, otro alto cargo chavista detenido, serán "absolutamente determinantes" en el juicio. Alandete, que ha tenido acceso a parte de las declaraciones, asegura que "va a poner a Maduro contra la espada y la pared" con detalles sobre el Cartel de los Soles, el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y España y el apoyo a guerrillas como las FARC.

Se le llegó a poner un avión que le iba a llevar a Cuba, lo rechazó todo" David Alandete Corresponsal de COPE en EE.UU.

El fracaso de la negociación y la demostración de fuerza

Esta operación se produce después de que fracasaran las negociaciones que el propio Maduro mantenía con la administración Trump para un posible "destierro de oro", como adelantó Alandete la semana anterior. Desde Washington se rechazaron todas las alternativas propuestas por el chavismo, que incluían a Delcy Rodríguez o al general Miguel Rodríguez Torres como sustitutos.

La intervención militar se ha desarrollado en al menos cuatro puntos, incluyendo Fuerte Tiuna, donde se creía que Maduro podría estar escondido en uno de sus búnkeres. La Fuerza Delta, unidad de operaciones especiales, ha liderado la extracción sobre el terreno con apoyo de helicópteros y una cobertura aérea masiva.

Alandete ha destacado la total falta de respuesta por parte del ejército venezolano. "La Fuerza Armada Venezolana [...] no ha sido capaz de evitar la penetración por parte de helicópteros estadounidenses en su espacio aéreo, no han tenido cero resistencia, ninguna", ha señalado el corresponsal. Ahora, el futuro de Maduro depende de su colaboración con la justicia estadounidense, que podría destapar sus vínculos con políticos como José Luis Rodríguez Zapatero en España o Gustavo Petro en Colombia.