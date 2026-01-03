La UE llama a la "moderación" ante la intervención de EE.UU. en Venezuela
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha mantenido una conversación con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, llamó este sábado "a la moderación" tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y tras haber mantenido una conversación con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio.
"He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que la UE hace "un llamamiento a la moderación."
Asimismo, Kallas también insistió en que "la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica".
Sin embargo, añadió que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas" y aseguró que "la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad".
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.
Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
Por su parte, Rubio aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.