El meteorólogo Olcina explica cómo va a afectar a las temperaturas el frente atlántico que llega a España este fin de semana

Tras una semana de calor, en la que ciudades como Córdoba o Mérida, por ejemplo, han vuelto a rozar los 40 grados y otras como Madrid se han estabilizado en torno a los 35, un frente atlántico llega para cambiarlo todo.

Parece ser que, de una vez por todas, nos despedimos del calor y las temperaturas extremadamente altas este año. Además, de forma sorprendente porque, hacia mitad de semana, las mínimas llegarán, en algunos lugares, a los cero grados, nada menos. Aunque será en los menos de los sitios.

No obstante, empezando por el principio, el meteorólogo de COPE, Jorge Olcina, explica en el 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting que, este sábado, "el cambio se notará, sobre todo, en la mitad norte del país". De hecho, las tormentas ya se han dejado ver en Valladolid.

alerta por tormentas

Y mucho ojo en La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, que están en aviso por amenaza de fuertes lluvias y tormentas este fin de semana. En el resto de España, "el descenso de las temperaturas será progresivo, pero constante", asegura Olcina. Salvo en Bilbao y otras zonas del País Vasco, que perderán, en menos de 24 horas, entre 10 y 12 grados centígrados de temperatura de media.

En resumidas cuentas, según la Agencia Estatal de Meteorología, en línea con las palabras de Olcina, se espera una inestabilización en la Península debido al acercamiento de una vaguada y la entrada de un frente atlántico por el noroeste.

Así se espera un oscurecimiento de los cielos de oeste a este y precipitaciones en la mitad norte y en las sierras del este, localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo occidental, donde se esperan incluso muy fuertes.

Europa Press Tormenta, lluvia, cielo nuboso

Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta en zonas del tercio norte y montañas del este, localmente fuertes en el Alto Ebro, Pirineo occidental y la Ibérica. No se esperan precipitaciones en Baleares ni en el sudoeste, aunque habrá nubosidad baja matinal en el extremo este peninsular, Ebro, Alborán y Mallorca, con probables brumas y bancos de niebla matinales. Asimismo, no se descarta algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias.