Un experto en lenguaje no verbal desvela los 4 mensajes que ha mandado Juan Carlos I desde Sanxenxo

Mucha ha sido la expectación tras la llegada de Juan Carlos I a la localidad de Sanxenxo, donde ha participado en la regata como miembro de la tripulación del 'Bribón'. Pocas han sido las palabras del Emérito desde que llegó al municipio gallego, de hecho más significativas han sido si cabe las palabras que no ha pronunciado, la comunicación no verbal.

Por eso, este sábado el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, desvelaba en Fin de Semana de COPE los cuatro mensajes claves que ha querido enviar Juan Carlos desde Sanxenxo sin pronunciar palabras. “Desde el primer instante he advertido que, aunque no haya declaraciones verbales, no quiere decir que Juan Carlos I no haya mandado cuatro mensajes altos y claros”, explicaba a Cristina López Schlichting.









Los cuatro mensajes no verbales de Juan Carlos I



“El primero es 'quiero que España me vea', clarísimo, porque podía haber descendido en avión sin que le viéramos, meterse en un coche con las lunas pintadas, sentarse atrás y acabar entrando en el garaje de la residencia sin fotografías”, explica en COPE Martín Ovejero, que subraya que había mucho más margen de discreción en la llegada de Abu Dabi a Vigo. “Hemos visto todo lo contrario, se ha expuesto para que todos lo vean con total normalidad”.

El segundo mensaje que quería enviar el Emérito ha sido 'quiero que todos me vean bien', “porque 84 años pesan, y una operación de cadera y rodilla pesan, pero le hemos visto en buen estado de salud, incluso cuando iba en el coche ha hecho un gesto de 'Ok' con el dedo”, argumenta el experto. Además, Martín Ovejero subraya que el tercero de estos mensajes es 'llego con la cabeza alta'. “Cualquier persona que sienta la más mínima vergüenza no puede evitar bajar la mirada, porque no conseguimos tener alta la barbilla, el Rey no”.

“Y en cuarto lugar es 'quiero que se vea que se me quiere', su hija le está esperando a los pies del avión y le da un abrazo muy extenso. Es curioso pero en los abrazos nos delatan la distancia de las caderas, dos besos con frialdad suele tener las caderas separadas, peor cuando hay cariño se unen”, concluye.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con una mano saludaba al Rey y con la otra videollamaba a su abuela



Zamara, canaria, trabaja cerca de Sanxenxo, cogió sitio en primera fila y se acercó a saludar, como explica en Fin de Semana de COPE: “Me emocioné, cuando lo vi empecé a empujar a todo el mundo y le di la mano. Dije 'que viva el Rey, que viva España' y me emocioné un montón, sentí como si fuera mi padre, sentí mucho cariño”, confiesa. Su sueño era conocerle en persona. Con una mano saludaba al Rey y en la otra a su abuela desde Canarias, que presenciaba la escena: “Estaba en videollamada y mi abuela lo vio, si pudiera venir lo haría, pero por circunstancias de la vida no puede”, asegura la joven a los micrófonos de COPE.

Íñigo Echenique, amigo de Juan Carlos I, participa en la regata y asegura que ha podido “hablar un poquito” con el Emérito: “un poco de todo, le he visto bien, muy bien de ánimo, está contento allí”. Alejandro Abascal, primer oro olímpico de España en vela, también es miembro de la tripulación del 'Bribón': “Todos sabemos que es su gran pasión, nos transmite una ilusión enorme tenerlo a bordo, se hace querer y le tenemos mucho cariño, se le veía satisfecho y contento, con el recibimiento que ha tenido”.