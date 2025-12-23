Carlos es fan de una saga mítica y sus amigos, cuando cumplió 20, le hicieron un regalo que le teletransportó hasta el lugar en el que se desarrolla la historia

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha abierto un debate sobre los regalos más elaborados y con un alto valor sentimental. El comunicador Alberto Herrera ha dado paso a los oyentes para que compartan esas historias donde el cariño y el tiempo invertido superan cualquier valor material, generando un espacio de testimonios emotivos.

Una fiesta de cumpleaños mágica

Uno de los relatos más destacados ha sido el de Carlos, un gran aficionado a la saga Harry Potter. Con motivo de su 20 cumpleaños, sus amigos organizaron una fiesta sorpresa que recreaba el universo mágico de los libros, una celebración que Carlos ha recordado con gran emoción durante su intervención en el programa.

Al llegar a la casa de un amigo, Carlos se encontró con un escenario increíble: "todo el castillo" y otros elementos icónicos de la saga fabricados en cartón, y todos sus amigos disfrazados. Carlos ha recordado entre risas la sorpresa que se llevó: "cuando llego allí y me veo todo allí montado, digo, 'pero ¿qué hacéis?'". La caracterización de uno de ellos como Hagrid fue especialmente memorable, "si vieras al que se disfrazó de de Hagrid, era era de risa", ha comentado.

Recuerdos que no tienen precio

La historia de Carlos no ha sido la única que ha conmovido a la audiencia. La oyente Mar ha contado cómo decidió digitalizar las viejas cintas VHS y Super 8 de su marido, recuperando así valiosos recuerdos familiares de celebraciones, viajes e incluso de personas que ya no están. Este gesto permitió a la familia revivir momentos especiales durante la pandemia.

Fotografía recurso de cintas VHS

En la misma línea, Pilar ha explicado su proyecto de crear un álbum de fotos personalizado para cada uno de sus diez nietos, un trabajo que le llevó meses. Por su parte, Isabel ha recordado cómo, en una época de dificultades económicas, le regaló a su ahijado un talonario de cheques canjeables por experiencias, demostrando que la creatividad es el mejor recurso.

El valor de lo inesperado

Los testimonios han continuado con Luis, quien ha repasado varios regalos memorables, como una figura de Mazinger Z hecha con una impresora 3D o una sudadera de su película favorita, 'Cinema Paradiso', diseñada por su hija. El propio Alberto Herrera ha compartido regalos personales, como un vídeo que le hizo su mujer por su 40 cumpleaños con mensajes de amigos de la infancia, lo que demuestra la importancia del detalle.

Finalmente, las intervenciones de los oyentes han servido para reflexionar sobre el verdadero significado de un regalo. Como ha señalado uno de los colaboradores del programa, al final lo importante no es el objeto en sí: "ya no es el regalo, sino esa persona que está". Las historias compartidas en 'La Hora de los Fósforos' han dejado claro que los detalles más personales y elaborados son los que crean los recuerdos más imborrables.