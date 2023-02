Carmen Lomana explica si le invitaron o no a los Goya y la contundente respuesta que ella dio

Qué noche de premios y de reconocimiento del cine español la que vivimos ayer. Ya sabes que fue la entrega de los Premios Goya, celebrada en el Palacio de Congresos de Sevilla, en donde la gran triunfadora de la noche fue la película de Rodrigo Sorogoyen, As Bestas. Una noche que quedará para el recuerdo, no solo por ser una edición con muy buen contenido cinematográfico, sino porque se le rindió, de una manera muy delicada, a Carlos Saura, Goya de Honor de este año y fallecido un día antes de la gala.

Hasta allí se trasladó nuestro compañero, José Luis Concejero, que pudo vivir de primera mano cómo fue la gala, y sobre todo, cómo transcurrió la alfombra roja, azul, este año, donde pasaron todo tipo de personalidades. Desde Penélope Cruz hasta el presidente, Pedro Sánchez, fueron los que desfilaron en los momentos previos de la gala.

Por supuesto, también hubo rostros conocidos que no tienen, así en principio, tanta relación con el cine, como es el caso de Manuel Carrasco, Pablo López, o influencers como Dulceida. Pero nos faltó una presencia muy, muy querida en nuestro Fin de Semana.

Ella es Carmen Lomana, nuestra socialité preferida y mundialmente conocida que, justo el mismo día de la gala, ya nos explicaba si le habían invitado o no a los premios de este año.

La respuesta de Carmen Lomana sobre la gala de los Goya

No es, ni mucho menos, la primera vez que Carmen Lomana pisa la alfombra roja (o azul, en este caso) de una gala de los Premios Goya, porque, ella, con su glamour y saber estar, ha estado invitada en varias ocasiones. Pero claro, a nosotros nos quedaba la duda de si, este año, no iba porque había rechazado la invitación o porque, simplemente, no le habían invitado.

Era nuestra compañera, Paloma Paulete, quien le preguntaba si alguna vez había acudido a la gala de premios, a lo que ella respondía que sí, Fue la propia Carmen Lomana, entonces, la que quería aclarar la situación este año: "Ahora me dijeron a ver si quería ir" comenzaba contando la socialité, para sorpresa de todo el equipo, ya que, claramente, había declinado la invitación.

¿Los motivos para no querer ir? Pues ella misma nos los explicaba en Fin de Semana: "Ni soy actriz, ni doy premios, ni voy a recoger...Entonces, para hacer un photocall más, pues la verdad, es que no es mi business" afirmaba de forma contundente Carmen Lomana. Eso sí, solo tuvo buenas palabras para la gala de premios en sí, y, en concreto, para la de este año.

Tanto es así, que nos fue contando qué pensaba de cada una de las películas, especialmente, de As Bestas, la gran ganadora de la noche, de la que dijo que "ha dado una gran dimensión de la vida a la actriz que ella no se había dado cuenta, aparte de que le han hecho sentirse mucho más joven" contaba de su actriz principal.

Ojo, que el equipo tuvo tiempo para hacer una porra, en la que ella también participó. Escucha el audio y verás si han acertado.