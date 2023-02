"As Bestas" arrasa en los Goya: El brutal thriller que esconde una oscura historia rural gallega

"As Bestas" ha resultado ser la película más premiada en la 37 edición de los Premios Goya que se ha celebrado este sábado en Sevilla, en la que ha conseguido nueve galardones de los 17 a los que aspiraba.

La cinta de Rodrigo Sorogoyen logró los premios de mejor película, dirección, actor protagonista, actor de reparto, mejor guión original, sonido, montaje, fotografía y música original.

Sus productores han destacado al recoger el Goya que ha sido un año enormemente bueno, y que la mejor forma de ser patriota es defender la cultura.

"Modelo 77", que había recibido 16 nominaciones, se ha llevado a casa cinco Goyas: mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor dirección de producción y mejores efectos especiales.

Hace justo una año que "Cinco lobitos" se estrenaba en la Berlinale y esta noche de las once categorías a las que optaba se ha impuesto en tres: mejor dirección novel, mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto

"Alcarràs", que partía con once nominaciones, se ha quedado sin premios, y "Cerdita", con seis, ha conseguido el "cabezón" a mejor actriz revelación.

OSCURA HISTORIA RURAL

"As bestas" cuenta la historia de Antoine (Denis Ménochet) y Olga (Marina Foïs), una pareja francesa que decidió llevar una vida sencilla y alejada de la ciudad en una aldea del interior de Galicia, dedicados a sus cultivos, sus ovejas y sus cerdos.

Para la actriz francesa Marina Foïses el asunto principal de la película es la brutalidad en el mundo rural, en un episodio que, además, es auténtico, pero en su opinión, también habla de "lucha de clases".



"La película toca un tema universal; ha sido un gran éxito en España, también en Francia, y ha ganado premios por todas partes, Japón, EEUU, Turquía... y eso quiere decir que todos nos reconocemos en esa historia, que es sobre la brutalidad en el mundo rural, pero también es una película sobre la lucha de clases", afirma.



En su opinión, en el relato se ve "la arrogancia de un cierto tipo de burgueses, esos que tienen tiempo de elaborar un ideal, como vivir de la agricultura ecológica. Ellos (los protagonistas franceses de la historia) no son humildes en su forma de actuar, tienen la impresión de poseer la verdad, la razón".



"El problema es coexistir. Las armas no son las mismas, pero hay violencia un poco por todas partes -defiende-. Hay quien nunca ha tenido la oportunidad de salir de ese lugar, de tener una perspectiva, eso también es violencia ¿no?".



"As bestas", habla de las asfixiantes relaciones que mantiene una pareja francesa con los lugareños de una aldea del interior de Galicia por una disputa de carácter económico.



Se trata de un brutal thriller protagonizado por Föis, junto a Denis Menochet, que está basado en una historia real ocurrida en 2010 en una aldea gallega, y que comparte con "As bestas" argumento y final, aunque no es el relato exacto de aquel drama.



Cuenta Föis que Sorogoyen le pidió ver el documental "Santoalla", de 2016, donde se cuenta el auténtico crimen ocurrido en esa aldea gallega. "Fue muy inspirador ver a esa mujer que, en realidad, estaba allí sola, en esa casa que, sin embargo, sentimos todos habitada por la ausencia del marido".



"Ella se hace fuerte con su proyecto y se convierte en dos personas; eso me caló muy fuertemente viendo el documental y me ayudó mucho", confiesa.



Considera que hay que ver la película "desde distintos puntos de vista, ya que, en el fondo, nadie tiene razón cuando ejerce la violencia", afirma la actriz, que debuta con Sorogoyen en el cine español, y hablando "un poco" del idioma, aunque está en sus planes aprenderlo mejor.



También reconoce Föis (Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, 1970) que le impactó y le ayudó a construir el personaje "el paisaje de Galicia, el entorno, que es tan poderoso, el clima tan fuerte, cómo llueve cuando llueve, cómo sopla el viento, el frío que hace", enumera. Y cita maquillaje y vestuario (también nominados al Goya) que le pusieron en situación.



Considera que este tipo de violencia que ocurre en el mundo rural "no es específicamente española". "La violencia está por todas partes, todo el tiempo. He escuchado hoy una entrevista a Jean Louis Trintignant que decía que la vida está llena de catástrofes, la idea es ser lo más liviano posible entre dos catástrofes".