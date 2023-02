Carmen Lomana revela los problemas de salud que está teniendo tras someterse a una operación esta semana

No hay nada que nos guste más que que llegue el fin de semana y poder disfrutar de nuestro tiempo libre, aunque, todo sea dicho, nos gusta de manera especial cuando llega el sábado. Y es que es el día en el que el equipo de Fin de Semana podemos disfrutar de la presencia de Carmen Lomana, nuestra socialité preferida, que nos cuenta todos los detalles de la crónica rosa.

Que si cómo va a ser el vestido de Tamara Falcó el día de su boda, que si cómo está siendo ahora la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler después de la ruptura, o que si hay alguna ministra del gobierno actual que le cae especialmente bien...Todos los debates de la crónica rosa de nuestro país los ha abierto Carmen Lomana, aunque, si algo nos ha impresionado, es que ha decidido traspasar los límites de su tertulia y contar un detalle muy importante de su vida personal.

Así de guapa ha llegado @Carmen_Lomana hoy para disfrutar de su 'Hora Lomana'. pic.twitter.com/TLYeDiOGfX — Fin de Semana (@findesemanacope) February 11, 2023

Y es que, a lo largo de esta semana, la socialité está sufriendo una serie de problemas de salud que la han dejado tan trastocada que, podría haber llegado a no venir esta mañana al programa. Todo sucedió tras someterse a una intervención quirúrgica que, era necesario para su salud, pero que le ha provocado, por ahora, más problemas que soluciones.

Carmen Lomana se ha abierto en canal y ha decidido contarnos qué es lo que le ha estado pasando.

Los problemas de salud que está teniendo esta semana Carmen Lomana

Carmen Lomana ya venía avisando a lo largo de esta semana que no estaba en su mejor momento. Y es que cuando hablaba de sus películas españolas favoritas, a tenor de los Goya de esta noche, la socialité se ha olvidado del nombre de uno de los actores. "Hoy estoy...Me han puesto cortisona y tengo un mal día" empezaba explicando.

Un tratamiento que le han puesto tras hacerse una infiltración en el hombro. "Prefiero que me duela el hombro a las consecuencias que me está generando hasta que se elimine la cortisona" explicaba. "Estoy completamente mareada, se me olvidan las cosas" contaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A lo que la directora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, afirmaba haber visto su muslo. Porque claro, la cosa no quedó ahí. Tras la infiltración y el tratamiento de cortisona, Carmen Lomana sufrió un desmayo que le hizo caer redonda. "Se pegó un golpe notabilísimo, tiene un gran cardenal" explicaba la comunicadora.





Eso sí, ambas han explicado que la socialité tiene un gran valor al venir a trabajar, especialmente teniendo en cuenta que no se encuentra muy bien. "A pesar de todo está bellísima en el estudio y de punto en blanco, estas cosas se agradecen porque indican profesionalidad" explicaba Cristina López Schlichting.

A lo que Carmen Lomana añadía "y disciplina. Tengo una disciplina que parece germánica. Ya me puedo estar muriendo" sentenciaba Carmen Lomana. Tras esa declaración, se han desatado las risas de todo el equipo para suavizar la situación, aunque ha explicado que, de momento, no piensa ausentarse del trabajo.