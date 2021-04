La reacción de Carmen Lomana a la polémica de Tamara Falcó y Astrazeneca en 'El Hormiguero': "Estado policial"

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, reaccionaba alto y claro a la polémica generada esta semana tras las palabras de Tamara Falcó sobre las vacunas, y concretamente sobre Astrazeneca, en la tertulia de 'El Hormiguero'. La hija de Isabel Preysler respondía al resto de tertulianos y a Pablo Motos mostrando su rechazo a que, cuando le toque su turno de vacunación, le inoculen una dosis de la vacuna británica, en lugar de otras como Pfizer.

“Quiero poder elegir”, declaraba rotunda Falcó en Antena 3. “Pero igual no vas a poder”, le explicaba la periodista Cristina Pardo. “¿Si te dicen que te van a poner Astrazeneca?”, preguntaba Motos, y la respuesta no dejaba indiferente a nadie: “Diría: ciao Pescao. Es que no quiero que me vacunen con Astrazeneca, quiero que me aseguren que la vacuna es súper segura, y por ahora Pfizer es la única que está dando buenos resultados, es mi libertad”.

Qué peligro que se den este tipo de discursos en un programa con millones de espectadores. Menos mal que estaba Doña Nuria Roca para cortarlo a tiempo y arrojar un poquito de coherencia al asunto (como siempre).



pic.twitter.com/UGAB2e1Dny — Gonzz Monster (@GonzzMonster) April 16, 2021

Rápidamente le cortaba la tertuliana Nuria Roca, que le recrimiaba que “con ese tipo de decisiones ponemos en riesgo la salud de otras personas”. No obstante, la condesa de Griñón no daba marcha atrás.: “¿Y si me toca ser la persona que le sale un trombo?” Unos comentarios que no han gustado nada ni en redes sociales ni en el mundo científico. El inmunólogo Alfredo Corell respondía: “¿De que estamos hablando? Este tipo de posturas son egoístas, hay países en África que no tienen ni una dosis”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La reacción de Lomana a la polémica de Falcó

Este sábado y por medio de su sección en Fin de Semana de COPE, la socialité Carmen Lomana reaccionaba al revuelo que se ha montado con las palabras de Tamara Falcó en 'El Hormiguero', preocupada por el ataque indiscriminado que ha recibido: “Ya estamos en un estado policial, que no se puede decir nada, que todo te prohíben, que todo te critican”.

No obstante, la ex de Supervivientes ha querido matizar que piensa diferencia a Falcó: “Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque se está creando una especie de pánico a según qué vacuna, y es lo único que nos puede salvar y ayudarnos a quitarnos este virus. Eso es lo que pensamos y pienso yo”. Eso sí, ha querido insistir en que la hija de Isabel Preysler “está en su derecho de decir lo que quiera, es cierto que está en un medio que lo escucha mucha gente, pero la gente también tiene criterio, no va a seguir el de Tamara, que tampoco es médico o bióloga”.

Lomana y el papel de los famosos en la vacuna

“Te sorprenderías de la influencia que podéis tener algunos en la audiencia”, le advertía Cristina López Schlichting sobre el peso de la opinión de los famosos. “Cuando decimos que sería bueno que Sánchez se pusiera la vacuna nos referimos a esto. Cuando Herrera se pone la vacuna y se hace fotos, la gente viéndole sabe que un andaluz de pro, guapo, que se río, que es médico y se pone la vacuna, pues se fían”, explicaba la presentadora de Fin de Semana.

Por ello, Lomana quería recordar que ella siempre ha estado a favor de las vacunas: “Si yo he hecho publicidad en la Comunidad de Madrid para que la gente se ponga la vacuna, pero no se puede obligar” explica. “Hay gente que tiene otro criterio. Yo me he puesto la vacuna de la gripe en los últimos 20 años y puede que eso me haya salvado de pillar el covid. Estoy esperando que me llamen para ponerme esta”, concluía la socialité.