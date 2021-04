Carlos Herrera se vacuna contra el coronavirus con Astrazeneca: “Quién dijo miedo”

El comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, ha compartido este jueves una imagen en redes sociales en la que anuncia que ya se ha vacunado contra el coronavirus. El presentador de 'Herrera en COPE', que tiene 63 años, ha compartido el momento a través de su perfil oficial de Instagram, donde anunciaba además que le han administrado la primera dosis de la vacuna británica de Astrazeneca.

“Quién dijo miedo. ¡Que viva Astrazeneca!”, escribía el comunicador en redes sociales junto a dos imágenes: la primera de ellas mientras espera a que el sanitario, de un centro de salud de la Junta de Andalucía, prepare la jeringuilla con la que le inyectaría la vacuna británica. En la segunda, Herrera luce una mascarilla del Real Betis, el club de su corazón, mientras le inyectan la dosis.

Herrera, sobre Astrazeneca

Y es que el comunicador anunciaba en la mañana de este mismo jueves en el monólogo que el momento para que le llamaran a vacunarse era inminente, habiendo empezado ya el proceso de vacunación para los mayores de 60 con Astrazeneca. Y precisamente sobre las dudas acerca de la fiabilidad y los riesgos de la vacuna británica se pronunciaba en 'Herrera en COPE' a principios de semana: “Si la alternativa a la vacuna de AstraZéneca es el virus, y no otra vacuna más segura, no debería haber dudas”, comentaba.

Herrera arrojaba datos sobre la polémica con Astrazeneca: “Le doy otro dato: por cada millón que se vacuna, nos ahorramos 800 muertes. Seguramente, más. Y nos ahorramos unos 5.000 ingresos hospitalarios. ¿Cuántos trombos pueden producirse a cambio de ahorrarse esas 800 muertes y 5.000 ingresos? Uno o dos. Que, por cierto, están más controlados y saben cómo tratarse. Y si de lo que se trata es el miedo o de que puede haber alguna relación con crear un trombo... no mire usted el prospecto del ibuprofeno o del paracetamol, porque deja de tomarlo. O no se opere. ¿Ustedes han leído los detalles que nos hacen firmar para cualquier operación quirúrgica, por pequeña que sea?. Entiendo y acepto que me podría pasar no sé qué y podría complicarse esto de aquí y más allá... Si te lo tomas al pie de la letra, ni te quitas las cataratas ni te operas una hernia...”

Vídeo

“Y luego miren, las dichosas vacunas están tardando una eternidad en llegar. Pero funcionar, funcionan. Fíjense lo que pasaba en las residencias de ancianos. De 900 muertes en una semana hemos pasado a uno o dos casos. Dicen los expertos que si se cumple el ritmo de llegada de vacunas, a finales de mayo podrían estar vacunados todos los mayores de 60 años. Si en junio consiguiéramos que eso bajara a los 50 años, veríamos si el verano lo salvamos en toda su extensión. Que podamos disfrutar de una playa, de un restaurante, de un barquito...”, comentaba en su monólogo.