Un experto manda un recado a Tamara Falcó por su opinión sobre AstraZeneca: "¿De qué estamos hablando?"

Tamara Falcó, colaboradora habitual de 'El Hormiguero', ha recibido multitud de críticas en redes sociales por sus palabras sobre AstraZeneca en el programa de Motos: "No me quiero vacunar con AstraZeneca, porque, o sea, no quiero ¿sabes? Quiero que me aseguen que la vacuna con la que me van a vacunar es súper segura. Por ahora, Pfizer es la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis y prefiero esperar un poquito más. Es también mi libertad", decía la hija de Preysler.

Su compañera la criticó y Falcó trató de defenderse. No obstante, también ha recibido las criticas de uno de los mayores expertos en vacunas de España. A través de un programa en Telemadrid, Alfredo Corell se refería indirectamente a las palabras de la concursante de 'MasterChef': "Muchas veces en la televisión la gente lleva a tertulianos que opinan, pero es que en ciencia no se opina, en ciencia nos basamos en hechos y en evidencias. Las vacunas son seguras, no se está obligando a nadie".

El inmunólogo añadía que "si alguien no se las quiere poner, pues oye, que no se las ponga y se quede a la cola. Pero desde luego, no se puede elegir, no estamos en un momento en el que tengamos exceso y barra libre". Y aquí estaría la referencia a Falcó: "A mí me parece, este tipo de posturas, sean de famosos o de personas de la calle, me parecen egoístas".

El claro mensaje de ALFREDO CORELL tras las palabras de #TamaraFalcó y las vacunas "¿De que estamos hablando? Este tipo de posturas son egoístas, hay países en África que no tienen ni una dosis" pic.twitter.com/sUPMmJJdD7 — TVMASPI (@sebas_maspons) April 16, 2021

Una respuesta que abre el debate sobre la influencia de los personajes públicos en los medios de comunicación, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos.

LA PREFERENCIA DE TAMARA FALCÓ: QUIERE VACUNARSE CON LA VACUNA AMERICANA

Pablo Motos le preguntó a Falcó si se vacunaría con Sputnik. "No", contestó ella muy rotunda. "Porque he visto los memes", aclaró acto seguido la colaboradora. "Realmente no. Me quiero vacunar con una vacuna americana. Lo siento, pero soy muy pro americana y estoy segura de que es la que mejor resultado dará", sentenció Falcó.

Estas palabras fueron muy criticadas por los espectadores. "Tamara Falcó. Elegir una vacuna porque es de EEUU porque eres muy pro americana. Una razón de peso y de lo más científica", dijo un usuario. "Tengo una duda. ¿Tamara Falcó es científica?, ¿Sabe más que los virólogos, médicos... para ponerla en primer time? Es por leerla a partir de ahora", decían otros.