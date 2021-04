Cristina Pardo corta a Tamara Falcó tras anunciar su decisión con AstraZeneca: "No me has dejado terminar"

La presentadora de 'Liarla Pardo', Cristina Pardo, ha parado los pies este jueves a Tamara Falcó después de que esta anunciase que ella no quiere poner la vacuna de Oxford-AstraZeneca después de las decisiones que el Gobierno ha adoptado en esta materia.

Estas vacunas están siendo precisamente en estas últimas semanas el epicentro de la polémica, ya que diversos países europeos hayan paralizado su administración al haberse dado algunos episodios de trombosis.





Tamara Falcó anuncia que ella no se quiere vacunar con AstraZeneca

Precisamente, este hecho ha sido suficiente importante como para que la tertulia de actualidad que organiza habitualmente 'El Hormiguero' haya tratado esta cuestión. Como viene siendo habitual, los colaboradores han sido la hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, el matrimonio compuesto por Juan del Val y Nuria Roca así como la presentadora navarra,Cristina Pardo.

Todos han hecho hincapié en la necesidad que la necesidad de vacunarse, pero la hija de la Preysler, Tamara Falcó, ha pedido abiertamente ser ella la que elija qué vacuna, de las que actualmente hay disponibles en nuestro país, ponerse.

"Lamentablemente no podemos elegir vacunas, ahora mismo debemos vacunarnos con lo que haya, se trata de inmunizar al mayor porcentaje posible de población. Si dentro de dos años la cuestiona cambia, vale, pero ahora no merece la pena trasladar mensajes confusos a la población", abogaba la periodista y presentadora navarra, Cristina Pardo.

Cristina Pardo para los pies a Tamara Falcó

Sin embargo, su intervención ha supuesto el inicio de un rifirrafe entre ambas, ya que tras las palabras de Pardo, ella ha dicho abiertamente que quiere elegir y en el caso de que le pusieran AstraZeneca diría "Adiós, 'pescao'". "Por ahora Pfizer es el que está dando mejores resultados, entonces prefiero esperar a que lleguen más dosis. Estoy en mi libertad", ha argumentado.









¿Estás de acuerdo con la paralización de la vacuna Janssen? #CranstonEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2021





Un análisis que todos los allí presentes han intentado rebatir, especialmente la presentadora de La Sexta. "De todas maneras, nadie se lee ya el prospecto del Ibuprofeno, es una cosa que la tenemos una mu instalada", ha explicado, pero cuando se disponía a seguir argumentando, Falcó le ha interrumpido. "No es lo mismo, tenemos una trayectoria con el Ibuprofeno", le ha respondido.





Actitud que la periodista le ha querido reprochar, ya que finalmente no le ha dejado terminar de argumentar. "Escucha, no me has dejado terminar, lo que yo te quiero decir es que si cogemos los prospectos de todos los médicamente que hemos manejado en algún momento de nuestra vida, probablemente seríamos consciente de que asumimos algún riesgo", ha apostillado.

