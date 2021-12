Schlichting, sobre el caso Juana Rivas: “Escandaloso asunto amparado bajo el manto de un falso feminismo"

"¡Muy buenos días España! Bienvenido a tu programa de la cadena Cope. Somos Fin de Semana y te estábamos esperando. Te acompañaremos sábado y domingo de 10 a dos. Es ya 11 de diciembre, en dos semanas es Navidad.

Lalluvia y las aguas son las trágicas protagonistas de este díaen que el temporal ha provocado el fallecimiento de una mujer de 49 años en la localidad navarra de Sunbilla. Se encontraba bajo un cobertizo de casa, que se derrumbó sobre su coche. Han sido las peores precipitaciones en diez años, desde noviembre de 2011. El problema no han sido las cantidades repentinas, sino que no ha dejado de llover durante 20 días seguidos y los cauces no daban más de sí.Los desbordamientos de los ríos Arga, Ega, Arakil, Esca, Larraun, Ezkurra, Urredera, Bidasoa o Baztanhan obligado a cortar carretas y suministros eléctricos. La crecida, que ha proporcionado estampas como el paso de barcas hinchables por el centro de Pamplona, llegará en las próximas horas al sur de Navarra y a la Rioja, aunque parece que el temporal irá remitiendo a lo largo del fin de semana. En Guipuzcoa se han des bordado cuatro de los cinco ríos, el Bidasoa, el Urumea, el Oria y el Deba.

El covid se encuentra en 323 casos por cada 100.000 habitantes y las comunidades van generalizando el uso del certificado covid o pasaporte verde. Cantabria, Murcia y Canarias se han sumado ayer. Siete provincias españolas superan el riesgo extremo, concretamente el umbral de los 500 casos por cada cien mil habitantes. Se trata de Guipúzkoa, Álava, Navarra, Huesca, Lérida, Orense, y Valladolid.

¿Por qué no se puede recibir una de cada cuatro asignaturas en español en Cataluña?

Y en Cataluña, unas quinientas personas se manifestaron ayer en Canet de Mar a favor del catalán en la escuela, cosa verdaderamente asombrosa teniendo en cuenta que ya está implantado. La pregunta es por qué no puede un castellano parlante recibir una de cada cuatro asignaturas en español, como ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Continúa el hostigamiento de la familia del niño de cinco años, desde que un portal de información independentista destapase los nombres de los progenitores y el del negocio que regentan. La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha amparado a la familia, ha puesto los hechos en manos de la policía autonómica. Los tribunales han solicitado la protección del crío. Ana Losada, presidenta de la asociación, hablaba con Carlos Herrera y contaba el caso de su propia familia.









Ayer viernes tuvo que pedir perdón Jaume Fábrega, un ex profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que escribió en un tuit: “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”. Tras las denuncias de la AEB, de la asociación Hablamos Español y de Vox, el tuitero escribió que lo de apedrear era una expresión “imaginaria” para referirse a un escrache. Parece -añadió- que se ha entendido en sentido literal y por lo tanto, pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas”.

El auto "demoledor" del juez de Granada

La noticia del día también tiene que ver con niños, en este caso los de Juana Rivas, la madre indultada por el Gobierno tras secuestrarlos. El juez se niega a ponerla en libertad. Hace público algo que se había ocultado para proteger a los menores. A saber, que uno de los críos sufrió abusos sexuales y no fue convenientemente protegido por la madre. El titular del juzgado de lo penal de Granada, Manuel Piñar, se queja de la presión política y, en un auto demoledor, explica, comillas: “Este juzgado ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales y por supuesto del Gobierno que, estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminaron la pediatra y un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre ocultó a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación".





El magistrado alude a unas fotos que obran en poder de la justicia sobre los abusos sexuales, que califica de “espeluznantes” y añade: “ El interés y seguridad de los menores aconsejan que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opinan la defensa y el fiscal, por imposición de la Fiscalía General del Estado”. Piñar resalta que ni siquiera fue la madre la que denunció los presuntos abusos, sino que tuvo que ser el colegio del menor el que tomase la decisión de llevarlo al médico. Escandaloso asunto, que se ha pretendido amparar bajo el manto de un falso feminismo".













