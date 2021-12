Schlichting: “Calviño no se acuerda de los contratos de las mascarillas ni del número oculto de muertos"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Es domingo día 5 de diciembre y, atención, segundo domingo de adviento. Se enciende la segunda vela de la corona de cuatro cirios, que nos recuerda que en 20 días es Navidad. Bienvenido a tu programa de 'Fin de Semana', todo el equipo te saluda y trabaja encantado para ti.

Hoy el extremo norte peninsular estará nuboso o cubierto, con tormentas que podrían ser ocasionalmente fuertes o persistentes en el área cantábrica y Pirineos. Con menor intensidad, las lluvias afectarán a los sistemas central e ibérico y a Baleares. El tiempo ha resultado mejor de lo que se pensaba para este puente de la Inmaculada, patrona de España.





LAS DECLARACIONES DE CALVIÑO SOBRE LAS PALABRAS DE YOLANDA DÍAZ

Y sigue la polémica por las declaraciones de la vicepresidenta segunda afirmando que el 15 de febrero del año pasado conocía e hizo público el peligro del coronavirus y el riesgo que suponían las manifestaciones del 8 de marzo. Ayer le tocó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la campaña de propaganda en contra. En declaraciones a televisión española ha dicho que el “Gobierno ha actuado con determinación” desde el principio, tomando las medidas que eran recomendadas por las autoridades desde el punto de vista científico y haciendo siempre lo que había que hacer.









Ni se acuerda de los contratos, fallidos para comprar mascarillas, ni de los dos estados de alarma que resultaron inconstitucionales, ni de los muertos cuyo número sigue oculto y no sabemos a estas alturas.

Preguntada concretamente, acerca de si el Gobierno conocía la amenaza de la pandemia el 4 de marzo del año pasado, cuando el Ministerio de Yolanda Díaz presentó una guía para las empresas ante el covid 19, Calviño se puso de perfil. Dijo que han sido 21 meses muy duros, en los que ha habido que tomar medidas muy difíciles y que todos estamos afrontando circunstancias excepcionales. O sea, nada.

Va a seguir la polémica, va a seguir. Primero, porque los damnificados por las manifestaciones del 8 de marzo pueden pedir indemnizaciones al Gobierno, por negligencia. Y, en segundo lugar, porque Yolanda Díaz viene guerrera. Ayer salía en el suplemento Yo Dona haciéndose campaña y vestida de cuero, con un vestido llamativo, que hizo alzar una ceja a nuestra experta en estilismo, Carmen Lomana.





DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Y mañana es la fiesta de la Constitución de 1978, el acta fundacional del sistema que disfrutamos ahora. Un estado solidario, dividido en autonomías que potencian los rasgos originales y el bienestar de cada región; con división de tres poderes, el Parlamento, el Gobierno y los jueces y bajo la forma de Estado de una monarquía que garantiza la estabilidad en el tiempo.





LA PROPOSICIÓN DE PSOE Y MÁS PAÍS SOBRE EL CONTROL DE ÓRGANOS INDEPENDIENTES

Puede o no gustar a unos u otros, pero para cambiarlo hay que seguir los cauces previstos y votados por todos. Por eso choca la iniciativa, justo ayer, de PSOE y Más País, el partido de Errejón, cuestionando la legitimidad democrática de organismos independendientes aconsejados y aprobados por la Unión Europea y que existen en estos países. Organismos como la Comisión Nacional del mercado de Valores, el Consejo de Transparencia o a La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española.¿Por qué les parecen mal? Porque no están controladas por los partidos a través del Congreso. Desde la oposición se ha acusado a Pedro Sánchez de exhibir cada vez mayores tintes autoritarios y poner en duda cualquier instancia que controle su poder.





No es nueva esta batalla. Podemos lleva toda la legislatura enfrentado a los jueces y poniendo en cuestión la división de poderes. Para ellos no hay otra legitimidad que el Congreso, dominado por los partidos del pueblo. A la soviética. Tampoco oculta el partido de Ione Belarra que no le gustan ni la Transición, que considera una adaptación del franquismo, ni la Constitución, que consagró la reconciliación nacional. Por eso reivindica constantemente la tercera república y alienta el enfrentamiento sacando a Franco de paseo cada vez que es posible. También Pedro Sánchez colabora con esta tendencia con inciativas como la Ley de Memoria Democrática, que consagra una visión obligatoria de la historia reciente. Malos tiempos para la Carta Magna.





DESPEDIDA DE ANGELA MERKEL

Y un apunte inocente y esperanzador para terminar este editorial. Angela Merkel se despide definitivamente de su cargo de canciller alemana. La semana que viene será su sucesor, el socialista Olaf Scholz, quien ostente el cargo. Merkel será recordada no sólo como la que avisó de la gravedad de la pandemia, sin ponerle paños calientes, sino como la mujer que quiso gobernar con los valores del humanismo cristiano que heredó de su padre, un pastor protestante.









Cuando la guerra azotó Siria e Irak, se negó a cerrar las puertas a la gente que huía y admitió un millón de refugiados. Recordó que se trataba de personas y que Europa dejaría de serlo si lo olvidase. Explicó que Alemania sería más fuerte con la savia de tantas personas capaces de integrarse y trabajar y estudiar. Merkel se marcha tan pobre como llegó y emprende una vida tranquila con su marido, catedrático de química en Berlín, con el que acude al supermercado para hacer la compra.

Audio Schlichting analiza las decalaraciones de Calviño sobre la actuación del Gobierno ante la pandemia y sobre la propuesta de PSOE y Más País para controlar órganos independientes









En su despedida oficial esta semana, en la que recibió la condecoración que el Ejército reserva a los civiles más destacados, Merkel dijo que sentía por el cargo que ha desempeñado 16 años Agradecimiento y Humildad (Demut). Subrayó que la democracia vive de la solidaridad. “Me gustaría animar -dijo- a contemplar el mundo también con los ojos de los otros. Y a poner el límite de la tolerancia democrática allí donde se use el odio y la violencia para imponer intereses propios. Deseó mucho éxito a sus sucesor y eligió tres temas musicales curiosos para la despedida. Uno de Nina Hagen; otro religioso, la canción “Dios grande, te alabamos” y un popular tema de la muy popular intérprete Hildegard Knef, “Que lluevan para mí rosas rojas”, con una letra que yo diría expresa bien los conmovedores pasos de una vida entera, y el deseo que todos los hombres llevamos en el corazón y que nos define como seres humanos. Permitidme repasar la letra.









A los 16 años dije, “Yo quiero ser grande, quiero triunfar, quiero ser feliz y no mentir nunca. Quiero todo, todo o nada.

Que lluevan para mí rosas rojas, que sucedan todos los milagros.

Más tarde dije además, quisiera aprender, ver mucho, experimentar y conservar. Ya más tarde dije también, “Me gustaría no estar sola, y aún así ser libre”.

Que lluevan rosas rosas para mí, que la suerte me trate bien y guíe con amor mi destino.

Y hoy digo con calma. “debería obedecer y resignarme. NO, no puedo obedecer y conformarme. Todavía quiero triunfar. Quiero todo, o nada.

Que lluevan rosas rojas, que sucedan muchos milagros nuevos. Quiero renacer lejos de lo viejo y de lo que se espera. Quiero. Quiero.