Herrera: "Amenazar a un niño de 5 años y que no pase nada, es un escándalo. Pedrito ¿vas a seguir tragando?"

Señoras, señores me alegro, ¡buenos días! 8 de la mañana 7 en Canarias de este jueves 9 de diciembre del 2021. Bueno pues ha pasado el puente y ya veremos tanto movimiento y contacto cómo se traducirá en contagios. Pero no se fijen tanto en la cifra de contagios, fíjense en las cifras de hospitalizaciones que por ahora es razonable. Ómicron viaja con mucha facilidad contagia mucho, pero tiene menos caracter lesivo por ejemplo que la variante Delta.

La basura que significa ese bicho podrá ser vencida gracias a que estamos inmunizados, pero serán las vacunas esterilizantes las que nos van a procurar seguramente más tranquilidad a partir del primer tercio del año que viene. La Navidad está a 15 días vista y ya veremos la repercusión de las cifras.

Podemos hablar de reforma laboral, pero creo sinceramente que España debe concentrar la mirada en Canet de Mar, porque estamos viendo una barbaridad similar a la del Ku Klux Klan quemando cruces y señalando a negros, o la de los camisas pardas de la Alemania nazi marcando por la cruz de la vida a los judíos. Y dirán ustedes, qué exagerado eres Herrera. Créanme que no. En las últimas horas además de una panda de supremacistas de acción por la independencia han hecho pintadas amenazantes en la casa del rector de la Universidad de Barcelona por dejar a unos chavales de S'ha Acabat!, -una organzación constitucionalista- tener una reunión en el campus y además dejar entrar a los Mossos. Esta gente recalentada a fuego lento en esa TV3 con el sistema educativo diseñado por Puyol , etc... ha puesto en marcha una ignominia en Canet de Mar.Una familia ha solicitado el 25% de clases en castellano para un niño y ha tenido también que solicitar protección para ese niño.

TURBA SUPREMACISTA

Después de las amenazas sufridas que han sido comunicadas a la Fiscalía. Que un energúmeno llamado Jaume Fàbrega, que debería de estar ya con dos esposas en las manos, animó a apadrear la casa del niño, otros han pedido aislar al niño. Ese mossos d'Esquadra que se llama Donaire, que es un nazi con pistola que ha pedido marcar, hacerle el vacío al chiquillo, un hiño de 5 años. Gente, incluidas familias, del centro, un chat de padres, que han hecho una desvergonzada defensa del bulling, un consejero de Educación Cataluña que se reúne no con la familia acosada, sino con los responsables del centro y con las familias que acosan.

Se van a vivir escenas vergonzosas que no recuerdan ellos años 60 de Estados Unidos cuando la turba supremacista acosaba a los estudiantes negros que querían reclamar sus derechos, es exactamente lo mismo.

¿QUÉ HACE SÁNCHEZ?

¿Qué hace el gobierno mientras tanto? tocar la flauta porque son sus socios los que están haciendo eso. Hay una gestapo independentista que está señalando a un niño de 5 años y a sus padres, en su domicilio particular.

COMPLICIDAD DE LA GENERALIDAD

Luego, la comisión del odio la ponen en marcha porque uno se grabó la palabra maricón en el culo y dijo que había tenido 5 ahí, o 7 u 8. Y el ridículo de Marlaska, Sánchez y toda la pandilla en aquella reunión haciéndose el gravemente preocupado por algo que no había pasado. No crean ustedes que ahora se va a repetir, se repite ridículo no reuniéndose por una cacería a un niño. Insisto, ha incluido invitaciones a apedrear su casa y esperemos que tengan la respuesta judicial que merecen pero que han tenido la complicidad de la Generalidad.

Todo es repugnante y nauseabundo pero no sorprendente. El separatismo catalán lleva años siendo un movimiento segregacionista, xenófobo, identitario, racista, cateto, represor, asqueante pero no sorprendente. Sí es sorprendente la reacción del Gobierno de España de esa colección de inútiles que se ha limitado a decir que lo siente mucho y a no hacer nada y a mirar para otro lado medio minuto después.

Que sea tan difícil estudiar español dentro de España ya es un bochorno, que tenga que imponerse derecho a un tribunal ya da mucha pena, pero que se amenace a un niño de 5 años y a su familia y que aquí no pasa nada, es un escándalo, en un país en el que la Generalidad de Cataluña -cuando hablaba de la panda de inútiles me refería a los consejeros de la generalidad de Cataluña, en el Gobierno de España hay unos cuantos pero no todos son útiles- .

La Generalidad lleva años creando un gueto en Cataluña con normas y leyes abusivas para marcar y encerrar en él a todos los que no compartan su delirio separatista. A ver 'Pedrito' ¿vas a seguir tragando admitiendo esta vergüenza, o convocas esa cosa del odio que teníais ahí para haceros los ofendiditos y los preocupados por las cosas?. Qué poca vergüenza.