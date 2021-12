Pasaporte covid, pero con fecha de caducidad: "Es un poco precipitado"

La campaña de vacunación contra la covid está inmunizando contra la enfermedad a la mayoría de la población, pero su eficacia dura en torno a nueve meses y se hace necesaria una vacuna de refuerzo para mantener la inmunidad. Hasta el momento, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) todavía no ha confirmado si la inmunidad que otorga la dosis de refuerzo será definitiva o si se convertirá en una campaña de vacunación estacional como ocurre con la gripe y tendrá que administrarse una dosis de refuerzo cada ciertos meses.

En este sentido, las últimas informaciones de la Comisión Europea confirman que la intención es adaptar el pasaporte covid a estos nueve meses en los que se mantiene la inmunidad y para continuar su vigencia la persona deberá recibir una vacuna de refuerzo. De esta manera, se podría convertir la vacunación contra la covid en una campaña estacional como la gripe y aquellos que no reciban la dosis de refuerzo a los nueve meses del último pinchazo no podrían realizar las actividades que exigen el pasaporte covid.

Esto reaviva el debate de la vacunación y el pasaporte covid, con muchas personas que tendrían que recibir la cuarta dosis en verano y poniendo en riesgo la inmunidad si las personas comienzan a distanciar las dosis para no vacunarse tantas veces y tener la inmunidad en los periodos como verano que más vida social tienen. COPE.es ha contactado con el virólogo y profesor de microbiología, Estanislao Nistal, para conocer cuál es la situación actual y los posibles problemas que pueda acarrear la caducidad de este pasaporte covid.





Incertidumbre y falta de evidencia

Respecto al anuncio de que el pasaporte covid tendrá una vigencia de nueve meses desde la dosis de refuerzo de la vacuna, Estanislao Nistal considera que este anuncio es en su opinión "un poco precipitado". Las personas están recibiendo una tercera dosis para incrementar sus defensas y que aumenten los niveles más altos de anticuerpos. "Lo que está todavía por ver es que nivel de anticuerpos basales necesitamos para prevenir una infección o si esos niveles basales van a ser capaces de prevenir una nueva variante como puede ser la omicron. Todo esto está por definir y hay todavía parámetros que aún tienen que ser descritos a nivel científico antes de hacer aseveraciones de este tipo", explica el microbiólogo.

Este anuncio puede suponer ciertos problemas en la campaña de vacunación, con personas que dejen de vacunarse y se adapten a recibir su dosis cuando más le interese tener el pasaporte covid vigente y no cuando su cuerpo lo necesite. Estanislao Nistal confirma estos posibles problemas, pero enfatiza que ve un problema más importante antes de llegar a esa situación. "¿Hasta que punto me garantizan que a los nueve meses no voy a tener unos anticuerpos que me protegen del virus por el simple hecho de que haya cambiado el virus? O a lo mejor el virus es el mismo y con dos dosis ya tengo y no necesito otras. ¿Por qué esos nueve meses? Solamente está basado en una descripción de la caída gradual de anticuerpos, pero no sabemos la cantidad mínima que se requiere. Por eso es necesario describir unos parámetros que aún no se conocen", cuestiona el experto.

Todo esto puede generar incertidumbre en la población y provocar efectos negativos en la lucha contra la pandemia. "Si definimos la protección como una protección total estamos hablando de definir un nivel de anticuerpos efectivo frente a todas las variantes y eso todavía no existe", asegura Estanislao Nistal, que reconoce la incertidumbre en la población. "¿Cómo me pueden exigir un pasaporte diciendo que me garantiza estar inmunizado cuando realmente me estoy infectando por esta nueva variante. No está garantizando esto el pasaporte", matiza el profesor de Microbiología.





Todo esto puede ocasionar una pérdida de autoridad del pasaporte covid ante tal incertidumbre. En cuanto a esto, Estanislao Nistal destaca que uno de los principales problemas que tiene esta medida de control es que se utilice como una verdad absoluta de que la persona que lo tiene está completamente a salvo de contagiarse y contagiar. "El pasaporte se está haciendo para forzar la vacunación, pero no tiene que ser en sí un pasaporte que dé la garantía de que no se va a infectar, se puede infectar y puede infectar a otras personas. Sigue siendo necesaria la conciencia de que a pesar de estar vacunados podemos contagiar", explica el microbiólogo.