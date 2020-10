Schlichting : “Sánchez ha decidido no desgastarse ni un poquito más con la pandemia”

¡Muy buenos días España! Nubes y soles entreverados y lluvias en ciernes. Parece que vuelven las aguas desde el oeste. Olcina nos dará las noticias meteorológicas en este día en el que cambiaremos la hora.

Esta noche las tres serán las dos, es decir, dormiremos una hora más. Y aquí seguimos, sin saber qué va a ser de nosotros.

Ayer se filtró desde Moncloa que el Gobierno convocará mañana, tal vez, puede, quizá, un Consejo de Ministros de urgencia para aprobar el estado de alarma, el paraguas jurídico que permitirá a las autonomías tomar las medidas que consideren oportunas contra el coronavirus. Desde toques de queda a confinamientos perimetrales. ¿Que por qué no tenemos certeza? Bueno, Moncloa no asegura nada.

El presidente estaba ayer en Roma, hoy se reúne a estas horas con el Papa, al que solicitó audiencia, y cabe pensar que cuando regrese esta tarde a España se pondrá las pilas.

Antonello Nusca

LA RAZÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONES DE ESTE VIERNES DE PEDRO SÁNCHEZ

Pedro Sánchez ha decidido que no se piensa desgastar ni un poquito más con la pandemia

Pedro Sánchez ha decidido que no se piensa desgastar ni un poquito más con la pandemia y ha esperado hasta que las autonomías han pedido a voz en grito que declare el estado de alarma. País Vasco empezó la serie, pero se han unido Cataluña. La Rioja, Asturias,

Extremadura, Castilla La Mancha y navarra. Castilla y León y la Comunidad Valencia, en la que estamos hoy, han anunciado que implantarán el toque de queda.

Las cifras preocupan. 231 muertes por coronavirus se anunciaron ayer y sólo dos comunidades presentan baremos descendentes, Madrid y Canarias. La epidemia está en fase de contagio colectivo y volvemos a los peligrosos escenarios de marzo. Por esosorprendió tanto ayer que pedro Sánchez saliese en rueda de prensa y no dijese nada concreto. Habló de lo mal que estamos, reivindicó unidad nacional y subrayó la necesidad de mantener la distancia social. Las cosas que sabemos. El presidente, parece haber olvidado lo que nos dijo en verano. Tal vez, de no haberse entusiasmado tanto y haber abordado la desescalada con más mesura no estaríamos donde estamos. Pero es que hace sólo ocho días Fernando Simón era tan optimista que parece imposible.

¿Qué les pasa, por qué dan estos bandazos? Si se tratase de política podríamos entenderlo, pero es que es de la salud de lo que hablamos y parece que van en el camarote de los hermanos Marx. Personalmente creo que la rueda de prensa vacía y absurda de ayer, esos más de veinte minutos hablando de la nada, eran para cambiar la tendencia social y dejar de hablar de la moción de censura. El Gobierno contó con llevarse el gato al agua, pero la intervención de Pablo Casado, instando al centro y la moderación, le hizo objeto de todos los titulares del jueves y el viernes, así que Iván Redondo, el asesor del presidente, contraprogramó el encuentro con la prensa. Y aquí nos tenéis, hablando de lo mismo y de Pedro Sánchez. Veremos qué ocurre mañana.

Audio

¿PODEMOS ESPERAR ALGO DE LA AUDIENCIA DEL PAPA CON PEDRO SÁNCHEZ?

Entretanto el presidente se encuentra hoy con el Papa, al que solicitó audiencia con motivo de su viaje a Roma. Merece la pena echar un vistazo a la carta que envió al Santo Padre y que prácticamente lo presenta como un fiel devoto. En la misiva, Pedro Sánchez agradece la pastoral social y manifiesta su plena sintonía con ella. Asegura su total disponibilidad y afirma, comillas, “tened por seguro que contáis con el Gobierno de España”, comillas. Os prometo que yo no doy crédito. ¡Qué hombre!. Qué presencia de ánimo. Ni una palabra a la reforma de la enseñanza en la que se orilla el derecho de los padres a elegir y se ataca la asignatura de Religión y la escuela concertada. Ninguna mención a la ley de eutanasia, condenada por el propio consejo de bioética del Gobierno, ni una alusión al aborto de las menores sin conocimiento paterno. Es de una hipocresía tan refinada que estremece. Los obispos españoles, con una paciencia que parece la de Job, han aprovechado para instar a un acuerdo, escuchamos al secretario de la conferencia, Luis Argüello.

No creo yo que Francisco logre de don Pedro que tuerza las intenciones que comparte con Pablo Iglesias.