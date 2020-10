El Papa Francisco, a Sánchez: "Las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria, no construyen"

El Papa Francisco ha recordado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria, no construyen". En un discurso muy signficativo, ya que es inédito en el Vaticano que se haga público el diálogo entre un Pontífice y un mandatario, el Papa señala que es "muy triste cuando las ideologías se apoderan de una nación o de un país y desfiguran la patria".

Francisco ha transmitido a Sánchez que "consolidar una nación implica dificultades de entendimiento con los localismos" y le ha advertido de que para "construir una patria" no hay que hacer "borrón y cuenta nueva". "Hay que tener en cuenta nuestras raíces para poder dar frutos. Lo más difícil para un político es hacer crecer la patria sin caer en coartadas para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido. La patria debe crecer libremente", le ha dicho.

El pontífice ha explicado que la política no es solo "un arte", sino que para los cristianos es un "acto de caridad que ennoblece y muchas veces lleva al sacrificio". "El Pablo VI, retomando también otra tradición de otros Papas, decía que la política era una de las formas más altas de la caridad. La política no solo es un arte, es un acto de caridad que ennoblece y muchas veces lleva al sacrificio", ha destacado el Papa al comienzo de su alocución.

Así, ha dejado claro que la política "no es cuestión de maniobras" o "de resolver casos, que todos los días llegan al escritorio de los políticos, sino de servicio". "El requiém más doloroso que yo leí. De una belleza extraordinaria ojalá nunca nos suceda a nosotros", ha manifestado al referirse a la canción del compositor argentino Jorge Dragones, 'Se nos murió la patria'.

Para el Papa, los políticos tienen tres compromisos claros con "el país", con "la nación y con "la patria". "Tiene la misión de hacer progresar el país", ha espetado Francisco, mientras que también ha asegurado que hay que cumplir el cometido de "consolidar la nación" como "organismo de leyes" y "modos de proceder". Para el Papa, es esto último lo que él denomina "hacer crecer la patria".

El encuentro entre Sánchez y el Papa Francisco, solicitado por el presidente del Gobierno, ha durado unos 35 minutos. Durante la conversación, el Pontífice ha invitado también a Sánchez a mantener un "diálogo constante" con la Iglesia en España.

En su boletín, el Vaticano señala que ambos han dedicado los minutos de reunión a hablar sobre las relaciones bilaterales y las cuestiones de interés común que atañen a la Santa Sede y a España. Posteriormente, se han abordado algunos temas de carácter internacional como la emergencia sanitaria actual, el proceso de integración europea y las migraciones.

Tras el encuentro con el Papa, Sánchez ha mantenido también una reunión con el Secretario de Relaciones con los Estados, Arzobispo Paul Gallagher.

SÁNCHEZ, PUNTUAL A LA CITA

Sánchez, que vino acompañado de su esposa, Begoña Gómez, llegó al patio de San Dámaso bajo una ligera lluvia a las 9.11 horas y fue recibido por el regente de la prefectura de la Casa Pontifica, Leonardo Sapienza, quien les acompañó al interior del palacio pontificio.

Nada más bajar del coche oficial, que aparcó en el patio de San Dámaso, fue recibido por el regente de la Casa Pontificia, Monseñor Leonardo Sapienza. Ambos iban vestido de negro y llevaban mascarillas negras en el respeto del protocolo vaticano.

INTERCAMBIO DE REGALOS

El presidente del Gobierno ha hecho entrega al Papa de un facsímil del Libro de horas del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Esta reproducción, cuyo original manuscrito data del siglo XV, es un libro de rezo para uso privado ricamente ilustrado. El Papa, por su parte, ha entregado al presidente del Gobierno un relieve doble en bronce patinado que representa la misericordia, la acogida y la fraternidad, y siete escritos que corresponden a sus encíclicas y sus exhortaciones apostólicas.

En el séquito que seguía a Sánchez, que aterrizó este viernes en el aeropuerto de Fiumicino a las 19:50 horas, estaba presente la embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña. Francisco saludó al presidente y a su comitiva en la antesala de su biblioteca privada.

En una ceremonia revestida de solemnidad, los Gentiles hombres acompañaron a la delegación española hasta la Segunda Loggia donde se sitúa la biblioteca en la que el Papa recibe de normal a los jefes de Estado y de Gobierno.

Tras el encuentro, Sánchez ha agradecido al Papa Francisco el encuentro mantenido este sábado en el Vaticano. "Gracias por recibirme en el Vaticano. Coincidimos en abordar la crisis ocasionada por el #COVID19 desde el multilateralismo y con una mirada social; protegiendo a los más vulnerables y avanzando, toda la sociedad unida, hacia un mundo más justo y solidario", indica el mensaje publicado en Twitter.

Esta ha sido la primera reunión entre el Papa Francisco y el dirigente español. La última visita de un presidente del Gobierno de España fue el pasado 15 de abril de 2013 cuando Mariano Rajoy y su esposa, Elvira Fernández, acudieron al Vaticano solo un mes después de la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa. En 2010, Benedicto XVI recibió en el Vaticano a José Luis Rodríguez Zapatero.