Cristina L. Schlichting: “Zapatero se ha convertido en uno de los fontaneros de Sánchez en temas polémicos"

El tiempo es estable, salvo chubascos en el este peninsular, en zonas de Cataluña y Baleares. Está entrando un frente Atlántico que pasará por Cantabria y el noroeste de la meseta norte, pero en general no hay grandes cambios.

Han pillado ayer a la presidenta socialista de la Rioja, en un coche a 156 kilómetros por hora en dirección al cuadragésimo Congreso del PSOE, que se está celebrando en Valencia. 300 euros de multa y pérdida de dos puntos del carné. Ya se sabe, el que no llega puntual a estas cosas de los partidos, no sale en la foto y, con Pedro Sánchez, pocas tonterías. La cosa es que Concha Andreu, que así se llama la mujer, se entusiasmó con el rojo intenso del cielo, que es el color del PSOE, y lo fotografió para las redes sociales, con un comentario sobre lo prometedor que resultaba el augurio. “Esto empieza bien”, escribía en Instagram. Con tal tiento, que sacó también el cuentakilómetros. A 156 kilómetros por hora iba. Tela.

De camino al Congreso del PSOE en Valencia, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha colgado esta foto en sus redes sociales y ha escrito "esto empieza bien"...

Se ve el cuenta-kilómetros del coche a 156 por hora por la AP-68, incumpliendo los límites de velocidad. pic.twitter.com/ymcRuOSwM7 — RTVELaRioja (@RTVELaRioja) October 15, 2021





Como si nada. Si hubiese sido otro, ya estarían con el grito en el cielo sobre la irresponsabilidad y la falta de ejemplo.

El poder de Sánchez es total

¿Cómo viene este congreso del PSOE? Es una balsa. Frente al congreso de 2014, donde Sánchez se enfrentó a Eduardo Madina, y el de 2017, donde superó a Susana Díaz, esta vez no hay litigios. Los dos han sido laminados. Además, la reciente salida del polémico Iván Redondo ha satisfecho a los sectores tradicionales. El poder del presidente Sánchez es total.





Para mostrar la continuidad histórica del partido, Felipe González interviene en la inauguración y José Luis Rodríguez Zapatero protagonizará nada menos que tres intervenciones. Ya lo hizo el PP recientemente, con Rajoy y Aznar. Llama la atención que Zapatero se ha convertido en uno de los fontaneros de Sánchez, sobre todo en temas bastante polémicos. Por ejemplo, la negociación de un indulto o una salida cómoda para el fugado Carles Puigdemont. O los tejemanejes con Maduro, que están siendo un escándalo en la Unión Europea, donde ya nos han llamado la atención, por apartarnos de la política comunitaria, y han enfadado hasta el senado de los Estados Unidos. Los norteamericanos no están de acuerdo con nuestros idilios con los regímenes bolivarianos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y Zapatero aparece directamente como mediador. Se entiende, ahora, que el Gobierno tapase que la ilegal llegada a Madrid de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, fuera por una invitación directa del expresidente, cosa que ha publicado esta semana ABC.









¿Cómo será la nueva ejecutiva del PSOE?

De este Congreso socialista saldrá la nueva ejecutiva, que pretende ser un relevo generacional, con menos miembros y más jóvenes y que nos dirá la dirección que toma el PSOE sobre algunas cosas que nos afectan a todos.

Hay tres asuntos polémicos de fondo. Primero, las juventudes socialistas insisten en sustituir la Monarquía, que nos permitió hacer brillantemente la Transición y zanjar tantos enfrentamientos, por la República, de tan difícil y dura memoria en España.

Está también en litigio el modelo territorial, que es una forma fina de decir si vamos a una federación de territorios, como pretenden Zapatero o los independentistas, o seguimos en el modelo solidario entre todos, como defienden barones como García Page y Fernández Vara.

Y luego está la lucha ideológica entre los que apoyan la batalla feminista de las mujeres o los que, con los de Podemos, van con el lobby LGTB y son partidarios de desdibujar la identidad sexual. Recordemos el encontronazo entre las ministras Irene Montero y Carmen Calvo, una feminista clásica que dice que, si el sexo se elige, la batalla femenina contra la opresión se resiente. Ayer al menos, se demostró que el congreso apoya a Calvo, que cosechó un rotundo aplauso en su intervención.

La exvicepresidenta tuvo además el valor de introducir el debate sobre la ilegalización de la prostitución, una práctica que algunos progres se atreven a calificar de “trabajo digno”, cuando esconde una mafia y un desprecio total de las mujeres.

Hay algún asunto interesante que me temo quedará en agua de borrajas. A mí me parece creativo que se trasladen ciertas instituciones importantes a otros puntos del territorio nacional. Por ejemplo, llevar el Senado a Barcelona, el Tribunal Constitucional al País Vasco o el Consejo General del Poder Judicial a Sevilla o Valencia. Se hace en otros países europeos y hace que se visualice la descentralización. Los indepes no quieren, claro, porque bajaría el nivel de enfrentamiento territorial. También, Ayuso ha protestado en nombre de Madrid. Parece, parece que la propuesta sólo prosperará para nuevas y menores instituciones.

Los que van a estar muy atentos al Congreso del PSOE son los de Podemos, para ver si las tesis que se imponen favorecen o no la coalición".

