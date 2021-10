Herráiz: "No es el congreso del PSOE, es el del partido sanchista"

Audio

“Muy buenos días. Bienvenido si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Hemos empezado como cada sábado a la SEIS y te acompañamos hasta que llame a la puerta César Lumbreras y Agropupular. Cruzamos el ecuador de octubre que está siendo un mes especialmente benévolo con las temperaturas. Faltan lluvias y hoy van a llegar a Cataluña y Baleares. A final del día, un frente dejará lluvias en Galicia, que mañana se desplazarán por todo el cantábrico, la meseta castellano-leonesa y algunos puntos de la comunidad de Madrid y norte de Extremadura. En el resto, sol y temperaturas altas en toda Andalucía. Un día más se van a alcanzar los 30 grados en puntos de Sevilla, Huelva, Córdoba y la región de Murcia.

La noticia sigue en la isla de La Palma. A punto de cumplirse las cuatro semanas de la erupción del volcán, sigue dejando destrucción y ruina a su paso. Desde el pasado 19 de septiembre la lava ha cubierto 732 hectáreas. Esto suponen 52 hectáreas más en las últimas 24 horas. También se ha actualizado el número de edificaciones destruidas, lo que da buena cuenta del tremendo daño que sigue causando. Hay 269 nuevas casas destruidas. En total, 1817. ¿Cuándo va a parar de escupir lava? Es la pregunta que casi cada día se hacen los palmeros y para la que los expertos no tienen respuesta. Lo inmediato es que se van a intensificar los terremotos. Lo ha adelantado uno de los responsables del comité técnico del plan de emergencias volcánicas de Canarias.

De momento se descartan nuevas evacuaciones porque los vecinos del barrio de la Laguna, en el municipio de los Llanos de Aridane, que es hacia donde se dirige una de las coladas de lava, fueron sacados de sus casas ya esta semana.

El congreso “sanchista”

Encaramos el fin de semana con la mirada puesta en el Congreso Federal del PSOE. Hace el número 40 y, fundamentalmente, va a servir para una cosa: para reafirmar el tremendo poder de Pedro Sánchez dentro del partido.

Es un congreso que nada tiene que ver con el que los socialistas celebraron en junio de 2017. Entonces, Sánchez acababa de ganar a Susana Díaz en unas primarias internas que habían dejado muchas cicatrices.

Entre aquel Congreso y este de este fin de semana hay una diferencia fundamental. Entonces, Pedro Sánchez no gobernaba. Cuando no pisas moqueta estás cuestionado permanentemente. Entonces se sacaban los ojos y esas rencillas han perdurado en el tiempo aunque a Adriana Lastra, que va a repetir en la ejecutiva como vicesecretaria general, se le haya olvidado.

La división y la crítica interna ha desaparecido. Esa es la realidad. Y todo a partir de mayo de 2018, con la moción de censura contra Rajoy. Su permanencia en Moncloa, desde ese momento, a Pedro Sánchez la ha permitido acumular más y más poder interno. Hasta la llegada de este congreso en el que no le va a toser absolutamente nadie. Está el asunto de la financiación autonómica, que reconcome a los barones, pero que nadie se espere que ninguno de ellos vaya a llevar la sangre al río en este congreso. Escucharán alguna apunte, para que no se diga, pero poco más.

De lo que salga de esta reunión del PSOE a ti te va afectar lo mínimo. Si cambia mucho o poco la ejecutiva federal, si en la renovación entran más jóvenes o menos jóvenes, más mujeres o no tantas, pues eso se queda dentro de los aparatos de los partidos. Es un congreso al que Sánchez llega sin confrontación interna, con los críticos silenciados, pero con muchos problemas que arrastra el Gobierno que preside que sí te afectan, aunque no se hable tanto.





Sánchez se presenta ante el partido con la luz más cara de la historia

Uno es el recibo de la luz. Sánchez llega al cuadragésimo congreso del PSOE con la electricidad más cara, en un sábado, de toda la historia. Esto no es nuevo como tampoco es que el Gobierno se sigue mostrando incapaz de poner fin a este drama. Ya da igual si pones la lavadora de madrugada, si acumulas la ropa para el fin de semana, si pones el lavavajillas a determinada hora. Es tal el disparate que ha alcanzado el precio de la electricidad que es imposible ahorrar, aunque te fijes en la hora de consumo.

Hoy, de media, se va a pagar el megavatio hora a 226 euros, que es un pelín más barata que ayer -eso pasa cada fin de semana- pero que nunca antes se ha pagado esa cifra en sábado. Viene a ser seis veces más que el mismo sábado de hace un año. Algunos autónomos se ven obligados a repercutirlo en los precios.

El asesinato del diputados David Amess

Miramos también a Reino Unido. A lo largo de este fin de semana se van a repetir las despedidas del diputado David Amess. Era del partido conservador y fue asesinado en un acto con electores en el condado de Essex. El diputado del partido de Boris Jonhson se encontraba en una iglesia metodista cuando un individuo entró de repente y le atacó con un puñal. De momento se saben pocos datos del autor del crimen. Tiene 25 años y según apuntan algunos medios británicos podría ser de origen somalí. La Policía investiga ahora si hubo un motivo terrorista en el ataque.

La Policía investiga ahora posibles vínculos entre islamistas radicales y el sospechoso. No se sabe mucho del atacante, sí del diputado asesinado. David Amess, del Partido Conservador, fue uno de los máximos defensores del Brexit. Estaba casado y tenía cinco hijos. Casualmente, este diputado había pedido en el parlamento tomar medidas para combatir los crímenes con cuchillos en el país. Amess era católico y vivió con un entusiasmo especial la canonización de John Henry Newman, un presbítero anglicano que se convirtió al catolicismo en el siglo XIX. Fue canonizado por el Papa Francisco en febrero de 2019.





Andreu lo estropea más con su justificación

Te hemos hablado hace un momento del congreso del PSOE que se celebra este fin de semana en Valencia, donde van a participar todos los presidentes autonómicos. No puede faltar ninguno y menos en tiempos de bonanza para el partido. El caso es que la presidenta de la Rioja se ha convertido en noticia involuntaria. Ellos hablan de anécdota. Pero esto es como los chistes. Cuando eres tú el que sale en el chiste te hace menos gracia. Pues con las anécdotas pasa lo mismo, depende si te afecta a ti lo consideras como tal, pero si le ha pasado al vecino lo elevas a categoría.

El caso es que la presidenta de la Rioja, que se llama Concha Andreu, se dirigía desde su comunidad hasta Valencia. Salieron temprano, en un coche que no conducía ella, iba de copiloto y se fijó en el cielo. Así como todo muy bucólico y pastoril. Y dijo pues voy a subir la foto a las redes sociales, por aquello de que si no subes fotos no eres nadie. Pero cometió un error. Además del cielo, además de ese despertar del sol, la foto recogió el cuentakilómetros del coche.

Y atentos a la velocidad:156 kilómetros por hora. Alguien se percató, se lo afeó y enseguida retiró la foto, que ya tenían guardada convenientemente en el PP de la Rioja. Luego han llegado las explicaciones, que cuando te han pillado de lleno, pues lo único que haces es estropearlo.

Era tan bonito el amanecer, me esperaba Pedro Sánchez y quería llegar cuanto antes a Valencia. De ahí la necesidad de pisar el acelerador hasta los 156 kilómetros por hora. Pues nada. Que dicen que es una anécdota. Habría que escuchar a la presidenta de La Rioja si le hubiera pasado al líder de la oposición en su comunidad. Por cierto. Quitó inmediatamente la foto y la volvió a subir escondiendo la velocidad, prueba de que no había sido su mejor día”.

