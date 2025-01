Lomana vuelve emocionada de Benetúser y explica el gesto solidario que ha tenido con un comercio: "No podemos olvidarlo"

Carmen Lomana ha vuelto este sábado a COPE para participar de la Hora más glamurosa radiofónica. Como siempre, ha dedicado unos minutos a responder al consultorio de sus oyentes -en el 666 55 40 00- y a repasar la crónica social.

Lomana, que reconocía haberse puesto como el 'quico' estas Navidades, acaba de regresar de la localidad valenciana de Benetúser, una de las localidades devastadas por la DANA: "Amo con locura Valencia y Benetúser especialmente. Tenía la sensación de que ellos habían estado menos en el candelero" comenzaba la influencer.

La socialité admitía haber vuelto impresionada por la actitud de los vecinos, trabajando por salir adelante "con una resiliencia... todos los comerciantes con una buena actitud, con alegría incluso. Están levantando sus tiendas. Yo no imaginaba que estaba todo tan mal" relataba.

"No hay un solo local de la calle principal que no haya sido arrasado por el agua... entraban hasta los coches dentro de los comercios. Yo he apadrinado al tapicero del pueblo" ha confesado. Carmen ha querido subrayar el esfuerzo titánico que están haciendo los comerciantes y los vecinos de la zona: "Son ejemplares... pero es que esto ha sido muy fuerte. Fui a un bar pequeñito. Murieron tres personas de la familia del dueño. Pero ellos se quejan muy poco".

Reclamaba la influencer ayuda para estas personas que perdieron todo el pasado 29 de octubre, en la tragedia que se cobró la vida de más de 200 personas: "Fue un tsunami (...) una familia que tenían una tienda pequeñita, la niña se le escapó al padre de las manos (...) No podemos olvidarlos" afirmaba.

