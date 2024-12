Lomana da las claves para vestir bien en Nochebuena y en Año Nuevo: "A mí me gusta ponerme cuadros escoceses..."

Ha llegado a los estudios de Fin de Semana con la voz tomada. Asegura que no le duele pero el caso es que, aunque afónica, Carmen Lomana no ha querido faltar a su cita con el programa de los sábados. Responde al consultorio de sus oyentes, que envían mensajes y consultas al 666 55 40 00.

Fin de Semana Lomana luce una camiseta diseñada para ella

En su intervención en Fin de Semana, la socialité se ha referido a una de las imágenes que protagonizó la reina Letizia durante el funeral por las víctimas de la DANA que acogió la catedral de Valencia. Un hombre que se acercó a saludarla le ponía la mano en la cintura de forma continuada, aunque ella hacía gestos evidentes para retirarla: "Eso no se puede hacer. Y eso que la Reina es muy de piel, enseguida te toca. Lo mejor es que le pida directamente que no le toque. ¿Qué va a hacer? Esto es alguien que no tiene mucha cabeza... o estaba llevado por el cariño".

Lomana ha querido comentar el color que el Instituto Pantone ha escogido para el año 2025: Se trata del Mocha Mousse: Un marrón claro que Lomana reconoce lucir a menudo: "Es muy básico. Ayer mismo, sin saber que era el color del año... en otoño - invierno es muy básico. Ni marrón ni beige. Me encanta". Un color que desaconseja para los trajes masculinos: "¡Ni se os ocurra!" afirmaba tajante. Otra cosa son los abrigos tono 'Camel', por los que siente devoción.

Una oyente ha querido saber si Carmen tiene pensado su look para las fiestas navideñas. Confesaba que no le gusta demasiado el 'brilli brilli' pero confesaba un look que le ha enamorado: "El otro día llevé un vestido precioso, color rojo burdeos. Toda la parte de arriba es de tela elástica, ceñido hasta la zona baja de la cintura. Una falda de gasa ideal que se mueve cuando caminas".

Lomana ha dado claves de vestimenta para las fiestas que se aproximan. Por ejemplo, para Nochebuena recomienda vestir con ropa bonita pero "de estar en casa. Acogedora. Me encanta en Nochebuena vestir con cuadros escoceses. Mono, elegante, acogedor".

Otra cosa es el día de fin de año, donde puedes lucir todo el brilli brilli que uno quiera: "Un vestido largo en tonos dorados, o rojo, puedes estar espectacular" comentaba.

