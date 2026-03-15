Fernando Martín se sincera sobre la paternidad: "Es como un virus que se te mete en el cuerpo"

El humorista y colaborador Fernando Martín ha compartido este domingo en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, sus reflexiones más personales y divertidas sobre la paternidad. Ante la inminente llegada del Día del Padre, Martín ha confesado sentirse "muy nervioso" por los posibles regalos que le esperan, como el clásico "cenicero de arcilla" o el "collar de macarrones".

Fernando Martín

Sus hijas llevan desde el 1 de febrero preparándole un regalo secreto, una situación que le lleva a una profunda reflexión. "Lo mejor que he hecho en mi vida, ser padre, lo mejor", ha sentenciado Martín. Sin embargo, también ha bromeado sobre el dicho "cuando seas padre comerás huevos", asegurando que desde que lo es, hace ya siete años, está "comiendo muchísimo huevo".

La vida sin padres y sin opinión

Uno de los cambios más drásticos que ha experimentado es la transformación de sus propios padres. "Fue convertirme en padre y yo... dejar de tener padres", ha explicado. Según relata, sus progenitores "se convirtieron en abuelos" y desde entonces su única preocupación son sus nietas: "nunca volvieron a preguntarme qué tal a mí".

Esta nueva etapa también le ha llevado a "perder la opinión sobre nada". Martín ha contado con humor cómo, ante preguntas de sus hijas como "papi, ¿tú me quieres?", su respuesta automática se ha convertido en un evasivo "pregúntaselo a tu madre".

'Un virus' que te obliga a hacer 'cosas de padre'

Para el colaborador, la paternidad "es como un virus que se te mete en el cuerpo" y te lleva a adoptar comportamientos típicos. Un ejemplo que ha dado es el de "adelantar la hora" para que sus hijas se vayan a dormir antes, reconociendo que les dice "venga a dormir, que son las 9" cuando en realidad "son las 8 y media". Una costumbre que, según ha recordado, su propio padre también practicaba con él.

Alamy Stock Photo Escena El Rey León

Otra de las escenas que ha confesado haber protagonizado es la icónica presentación de Simba en "El Rey León", alzando a sus dos hijas. Ahora que han crecido, la broma ha cambiado: "papi, papi, vamos a hacer el Rey León", le piden, a lo que él responde con humor: "ah, sí, vale, pues, espera, que me muero".

El diccionario de las frases de padre

Finalmente, Fernando Martín ha repasado el repertorio de frases clásicas que ahora él mismo pronuncia. Entre ellas se encuentran la mítica "de ahí ya no se cae" o el consejo "estudia, hija, estudia, que un boli pesa menos que una pala".