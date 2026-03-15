La desesperación de Soraya: vive con su madre mientras su inquilino ni paga ni se va de su casa

La historia de Soraya es la de un drama personal que refleja el problema de la inquiocupación en España. Hace cinco años, decidió alquilar su casa en Castelló d'Empúries (Girona), pero hoy se encuentra en una situación límite: vive con su madre en una vivienda de alquiler y, según nos ha contado, le quedan apenas 73 euros en su cuenta para terminar el mes. Su inquilino ni paga la renta ni abandona la vivienda.

La situación es aún más dolorosa para Soraya porque, en su día, incluso ayudó a su inquilino a "que hiciera su reagrupación familiar desde Marruecos". Ahora, esa misma persona, según relata, "se ha quedado en mi piso, no se quiere ir". Esta circunstancia la ha dejado en una posición de extrema vulnerabilidad económica.

Desprotección ante la administración

En su búsqueda de una solución, Soraya ha acudido al Ayuntamiento de Castelló d'Empúries, gobernado por Esquerra Republicana, pero asegura no haber recibido ninguna colaboración. De hecho, afirma que desde el consistorio le han llegado a advertir sobre la supuesta ilegalidad de una división en su propia vivienda. A pesar de tener un abogado de oficio, la respuesta que ha obtenido es que el proceso judicial "se puede demorar".

El relato de Soraya, que ella misma ha compartido, termina con la voz entrecortada por las lágrimas y una frase que resume su estado anímico: "Estoy desesperada". Su caso personal pone rostro a las frías estadísticas sobre los problemas de vivienda.

Cataluña, a la cabeza de la ocupación

Aunque a menudo se mezclan los conceptos, el problema de Soraya es un caso de inquiocupación (un inquilino que deja de pagar), para el que no existen estadísticas oficiales. Sin embargo, los datos generales del Ministerio del Interior sí muestran un aumento en los delitos de usurpación o allanamiento de inmuebles, con 16.426 denuncias en 2024, un 7% más que el año anterior.

Cataluña es la comunidad autónoma que concentra la mayor parte de estos casos, con más de 7.000 denuncias, lo que supone aproximadamente el 42% del total nacional. Además, de los 27.564 desahucios que se ejecutaron en España en 2024, tres de cada cuatro fueron consecuencia del impago del alquiler, una cifra que sí da una idea de la magnitud del problema de los impagos.