Pedro Martínez: "Para atraer jóvenes, hay que crear posibilidades: incentivos fiscales, acceso a vivienda y servicios que permitan anclarse en el lugar"

El 90% de los españoles vive en solo el 2,6% del territorio nacional. Este revelador dato, expuesto en el programa 'Fin de Semana' de COPE, sirvió como punto de partida para un debate sobre la concentración demográfica en España. La periodista Cristina López Schlichting, junto a sus colaboradores Pedro Martínez, Carmen Candela e Ingeborg Schlichting, analizó por qué la población tiende a hacinarse en grandes urbes mientras extensas zonas del país quedan despobladas.

Esta concentración provoca que urbes como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, que aglutinan cerca del 40% de la población, sufran graves consecuencias: precios de la vivienda disparados, transporte saturado y servicios públicos al límite. El ejemplo más extremo se encuentra en Cataluña, donde el barrio de La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat, ostenta el récord de ser el de mayor densidad de población de Europa, con 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que supera ampliamente a la de Manhattan.

El campo, entre el abandono y la falta de rentabilidad

Uno de los factores clave de este éxodo rural, según apuntó la doctora Carmen Candela, es la crisis del sector primario. En su opinión, el gran problema de la España vaciada reside en la estricta normativa europea que "parece que está en contra de la ganadería y de la agricultura". Candela ha lamentado que, mientras los productores locales afrontan reglas que encarecen su trabajo, "luego entran productos que no cumplen esa norma", lo que genera una competencia desleal que impide vivir del campo.

Sin embargo, Ingeborg Schlichting ha aportado una visión distinta, matizando que la vida en el campo no siempre fue próspera. Basándose en su experiencia, ha afirmado que en zonas de Castilla y León "se malvivía", ya que las pequeñas explotaciones no eran suficientes para subsistir y obligaban a buscar trabajos adicionales. La falta de rentabilidad ha provocado que las nuevas generaciones no quisieran suceder a sus padres y que la gente joven se marchara a las grandes urbes. "La gente se marchaba del pueblo porque no tenía trabajo, es que no había trabajo", ha sentenciado.

La urgencia de crear infraestructuras y nuevos atractivos

Pedro Martínez ha subrayado que la solución no pasa solo por retener a los jóvenes locales, sino por "atraer a otros jóvenes, a otras ideas" a estas zonas. Para ello, considera fundamental "crear infraestructura, hay que crear posibilidades", como incentivos fiscales, acceso a vivienda y servicios que permitan anclarse en el lugar. Cristina López Schlichting ha reforzado esta idea al señalar la carencia de recursos básicos en muchos pueblos, donde es imposible acceder a un hospital de referencia, a una oferta cultural o incluso a profesionales como un cerrajero.

Ingeborg Schlichting ha descrito la situación de pueblos como el suyo, donde "ya solo hay jubilados" y servicios como el colegio o el comercio están desapareciendo. En este sentido, ha criticado la inacción política para abordar problemas estructurales. "Este gobierno está en tantas tonterías que, en vez de ocuparse de las cosas que son verdaderamente importantes, pues hablan de, yo qué sé, de tonterías", ha lamentado durante su intervención.

Este gobierno está en tantas tonterías que, en vez de ocuparse de las cosas que son verdaderamente importantes" Ingeborg Schlichting

El debate también ha arrojado ejemplos de éxito, como en Extremadura y Andalucía, donde se ha desarrollado una potente industria de transformación alimentaria para fijar población. La conclusión general es que se necesita una "profunda reflexión nacional" y la implementación de políticas activas que hagan atractivos los núcleos rurales y las ciudades intermedias, tanto para jóvenes que buscan oportunidades como para mayores que necesitan servicios accesibles para envejecer con calidad.