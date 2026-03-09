El Gobierno confirma que este 19 de marzo, Día del Padre, es festivo y habrá puente: dónde y de cuántos días

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, muchos miran al calendario en busca de próximos festivos. Aunque la mayoría no tendrá puente, cinco comunidades autónomas sí podrán disfrutar de un día libre y alguna, hasta un puente.

La Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Navarra, Galicia y el País Vasco celebran como festivo el 19 de marzo, día de San José. Al caer en jueves, la posibilidad de disfrutar de un puente de cuatro días en estas regiones dependerá de que los trabajadores puedan tomarse libre el viernes.

Además, una ciudad autónoma disfrutará de un puente garantizado. Se trata de Melilla, donde el viernes 20 de marzo será festivo por la celebración de la Fiesta del Eid Fitr, que pone fin al Ramadán.

Esto permitirá a sus habitantes enlazar la jornada no laborable con el fin de semana y disfrutar de un puente de nada menos que cuatro días.

El origen de la celebración en España

Curiosamente, el origen de esta festividad en España no es comercial, sino escolar. La tradición se remonta a 1948 en el colegio Santo Ángel de Madrid, donde la profesora Manuela Vicente Ferrero decidió crear una jornada para homenajear a los padres de sus alumnas, tras las quejas de estos por no tener un día propio como sí ocurría con el Día de la Madre.

Según recogen las hemerotecas, ante la petición de los padres, la maestra respondió: "Yo no inventé el Día de la Madre; pero no se preocupen, inventaré el Día del Padre".

La fecha elegida fue el 19 de marzo por ser el día de San José, a quien consideraba un modelo de padre sacrificado, humilde y trabajador.

La iniciativa se difundió gracias a la revista 'El Magisterio Español' y, en 1954, recibió el impulso definitivo de la mano de Pepín Fernández, director de Galerías Preciados, que le dio el perfil comercial que se conoce hoy. Su competidor, El Corte Inglés, no tardó en sumarse a la estrategia.

El Día del Padre en el resto del mundo

En Estados Unidos, la festividad surgió a principios del siglo XX, inspirada en el Día de la Madre. Su origen se atribuye a Sonora Smart Dodd, quien en 1909 propuso un día para reconocer la dedicación de los padres, motivada por su propio padre, un veterano de la Guerra Civil que crio solo a sus seis hijos.

El primer Día del Padre se celebró oficialmente el 19 de junio de 1910 en Spokane, Washington, y muchos países europeos y latinoamericanos han adoptado la fecha del tercer domingo de junio.

En Alemania, el Día del Padre se conoce como Herrentag o Männertag y se celebra 40 días después del Domingo de Pascua. Más que un homenaje a la paternidad, es una celebración para los hombres en general, con excursiones al aire libre en carretillas (Bollerwagen) cargadas de comida y cerveza.

Japón, por su parte, celebra el Chichi No Hi el tercer domingo de junio. Aunque no es festivo oficial, es costumbre regalar alimentos y bebidas premium, como carne de Kobe o sake. También son populares los vasos de cerámica personalizados con el nombre del padre.

Los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia e Islandia) celebran el Día del Padre el segundo domingo de noviembre. La tradición llegó a Suecia en 1931 y, tras un comité de comerciantes en 1949, se trasladó a noviembre para no coincidir con otras festividades, ganando relevancia en la década de 1970 al valorarse más el rol del padre en la familia.

Festivos para 2026

A nivel nacional, el calendario laboral de 2026 contempla nueve festivos comunes para toda España. A los ya celebrados 1 y 6 de enero, se suman el 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).