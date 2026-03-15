Andrea Fuentes abre una nueva era en la natación artística: “Celebro la diferencia, no busco que todos en el equipo sean iguales”

La seleccionadora del equipo español de natación artística, Andrea Fuentes, ha desvelado su revolucionario enfoque de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28. En ‘Fin de Semana’ la exmedallista olímpica ha explicado que su método se aleja de los modelos tradicionales que buscan la uniformidad y, en su lugar, apuesta por potenciar las fortalezas individuales de cada atleta para enriquecer al grupo. Con la vista puesta en la cita olímpica, que se celebrará en dos años y medio, Fuentes aboga por “disfrutar del día a día” como clave del proceso.

Alamy Stock Photo Andrea Fuentes en 2011

Un hombre en el equipo, una nueva era

Una de las grandes novedades del equipo es la inclusión de Dennis González, de 21 años, el primer hombre en formar parte de la selección española de natación artística. Andrea Fuentes ha explicado que la normativa permite la participación masculina en pruebas olímpicas desde hace poco más de un año. “Desde París 2024, los hombres ya podían competir en los juegos olímpicos en las pruebas olímpicas, que no había pasado hasta ahora”, ha aclarado. Esta apertura ha llevado a la creación de equipos abiertos, con un máximo de dos hombres, aunque todavía es un hito por alcanzar.

Alamy Stock Photo Dennis González

Aunque la potencia física masculina podría parecer una ventaja, Fuentes ha matizado que la natación artística es mucho más compleja. “Es un deporte en el que se requiere mucho más que solo potencia física, es mucha coordinación, mucha flexibilidad también, aguante respiratorio, que no tiene por qué ser más el masculino”, ha señalado. De hecho, ha añadido que “los hombres flotan menos” y el deporte es relativamente nuevo para ellos, por lo que se necesita un mayor número de practicantes. El crecimiento es palpable: “El otro día, en la competición del Campeón de España había 30 chicos”, ha destacado.

La diversión como motor del alto rendimiento

Fuentes ha defendido que la diversión es un pilar en su método, especialmente con las generaciones jóvenes. Según la seleccionadora, los atletas de hoy no son “más vagos o menos trabajadores”, sino que rinden más si se consigue que se diviertan.

La entrenadora ha reconocido que “el mundo ha cambiado” y es necesario adaptarse. “O te adaptas y consigues resultados de una manera diferente, o te quedas estancado”, ha sentenciado. Para ella, la clave es crear un ambiente atractivo que fomente la colaboración y el buen humor, lo que permite a los jóvenes alcanzar “un potencial mucho más alto que el nuestro”.

Alamy Stock Photo Andrea Fuentes y Ona Carbonell

Este enfoque contrasta con modelos más rígidos como el ruso o el chino, donde se busca que “todo el mundo sea igual y esté hecho a molde”. Andrea Fuentes, en cambio, apuesta por la diversidad. “Yo quiero celebrar la diferencia del carácter, sobre todo. Me apasiona que tú tengas una cosa que sea única tuya, con tu fortaleza las unimos, y claro, enriquece mucho al grupo”, ha afirmado. Como ejemplo, ha descrito la sinergia entre Dennis González, a quien define como “extremadamente artístico” pero caótico, y Marina, la capitana, “súperlógica”, cuya combinación hace al equipo más especial.

Yo quiero celebrar la diferencia del carácter, sobre todo" Andrea Fuentes Ex nadadora y artística y seleccionadora del equipo nacional

Del drama a la superación: el rescate que dio la vuelta al mundo

La carrera de Andrea Fuentes como entrenadora está marcada por momentos de enorme tensión, como el que vivió en los Mundiales de Budapest en 2022. Durante la competición, la nadadora estadounidense Anita Álvarez se desmayó en el agua y no salió a la superficie. Sin dudarlo, Fuentes se lanzó a la piscina para rescatarla. “He visto que en vez de irse arriba, se iba abajo. Yo he dicho, o sea, aquí está pasando algo”, relató en su momento. La rápida intervención fue crucial.

AFP Andrea Fuentes rescata a la nadadora Anita Álvarez

Fuentes ha confesado la angustia de aquellos instantes, en los que tuvo que nadar a una velocidad sin precedentes. “Creo que no he nadado en mi vida tan rápido ni cuando tenía medallas olímpicas”, ha recordado. Aunque el desmayo por falta de oxígeno, o anoxia, es un riesgo conocido en este deporte, la situación de Álvarez fue especialmente peligrosa al ocurrir en una prueba de solo, en medio de una piscina olímpica. “Cuando la cogí y no respiraba, yo ahí sí que pensé que había pasado lo peor”, ha admitido Fuentes.

Creo que no he nadado en mi vida tan rápido, ni cuando tenía medallas olímpicas" Andrea Fuentes Ex nadadora artística y seleccionadora del equipo nacional

Afortunadamente, todo terminó bien, y aquella experiencia se convirtió en un poderoso símbolo de resiliencia. Andrea Fuentes ha contado que la propia Anita Álvarez colgó en la pared de su casa la icónica foto del rescate junto a su medalla olímpica, como recordatorio de que “no da igual cuán abajo caigas, que puedes ir hasta arriba del todo después”. Esta filosofía de superación es uno de los ejes del libro que ha publicado la entrenadora, ‘Mentalidad, propósito, pasión’, donde detalla cómo alcanzar metas disfrutando del proceso.