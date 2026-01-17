Marian Rojas, psiquiatra: "Un paciente me dijo que no era capaz de contarme. Se puso a escribir y me dijo muchas cosas. Cuando uno escribe a mano tiende a expresarse con mayor honestidad, se reduce el estrés y la ansiedad"

La psiquiatra Marian Rojas Estapé ha explicado en el programa 'Fin de Semana' de la COPE los beneficios de la escritura a mano para el bienestar emocional y la memoria. En su sección 'El diván de Marian Rojas', junto a Cristina López Schlichting, la experta ha destacado cómo esta práctica puede ser una poderosa herramienta de desahogo ante bloqueos anímicos.

Un desahogo por escrito

Rojas ha compartido la experiencia de un paciente en su consulta que se sentía incapaz de expresarse verbalmente. "Es que no soy capaz de contarte lo que me pasa hoy porque me da entrevergüenza, culpa", le confesó a la doctora. Ante este bloqueo, la psiquiatra le ofreció una hoja en blanco con una simple frase como punto de partida: "La tristeza que hoy siento...".

El resultado fue revelador. "Se puso a escribir, bueno, me contó una cantidad de cosas en la escritura", ha relatado Rojas. Según la experta, "el desahogo ayudó muchísimo", ya que al plasmar los pensamientos en papel, las personas conectan mejor con sus sentimientos. Como ella misma afirma, cuando se escribe a mano "uno tiende a expresarse con más honestidad" y se logra "conectar mejor con las emociones".

EFE La psiquiatra Marian Rojas

El cerebro a pleno rendimiento

La especialista ha explicado que los beneficios de esta práctica tienen una base neurocientífica. Escribir a mano activa más áreas del cerebro de forma simultánea, como la corteza motora, el cerebelo y los ganglios basales. Esta mayor implicación cerebral, que también involucra al hipocampo y la corteza prefrontal, crea una "mayor huella de memoria", lo que facilita tanto el recuerdo como la organización de ideas.

Por este motivo, Rojas recomienda aplicar esta técnica en ámbitos como el estudio, elaborando esquemas y resúmenes a mano para "reforzar el aprendizaje". También defiende la creación de un diario personal para gestionar las emociones, una práctica recomendada en muchos hospitales de psiquiatría. Esta idea se alinea con los beneficios de leer en papel, una experiencia que, a diferencia de las pantallas, "el papel te invita a quedarte", ayudando a una mayor concentración y comprensión sin las distracciones del mundo digital.

No es la primera vez que desde COPE se abordan los beneficios de la escritura a mano. Hace un tiempo, el experto Juan Lupiañez, director del grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Granada, ya desgranó en 'Mediodía COPE' todo lo que nos perdemos al no escribir a mano con frecuencia.

Según Lupiañez, la ventaja de la escritura manual reside en la combinación de lo visual con la parte del trazo, un proceso que facilita recordar las palabras. El experto señaló que no es tanto el acto de escribir a mano en sí, sino la dificultad que entraña y el ritmo que nos fuerza a tener, un compás más sosegado que el de la escritura en teclado y que, por tanto, ayuda a fijar el conocimiento.

El neurocientífico profundizó en esta idea, explicando que cuando se aprende a escribir a mano, el trazo nunca es exactamente igual. Esta variabilidad obliga al cerebro a abstraer lo genérico de cada letra, un esfuerzo que, aunque hace el proceso más difícil, implica más áreas cerebrales y desarrolla un mecanismo cerebral mucho más potente. Esto, a su vez, permite al cerebro ser capaz de leer distintas fuentes y caligrafías, a diferencia de la uniformidad de las teclas. Puedes escuchar aquí más claves al respecto.